Thalía se burló de Shakira por su reciente sencillo

Por medio de las redes sociales han criticado la supuesta actitud que tuvo la cantante Thalía tras la última canción de la cantante barranquillera Shakira.

Thalía contestó en forma grosera cuando le preguntaron por el nuevo tema de la colombiana, patética y dramática; palabras que utilizó la intérprete de “Qué será de ti”.

Al parecer, a Thalía no le gustó la nueva canción de Shakira, ‘Monotonía’.

Las supuestas palabras de Thalía

“La canción me parece patética y Shakira es una mujer dramática. Pienso que si ese hombre la dejó fue porque ya no la quiere. Ella debería considerarse y no tratar de dar lástima con ese tipo de canciones dedicadas a un hombre que ya no la pela”, palabras que tomaron fuerza en redes sociales.

[VIDEO] ¡Mucha mula! Un conductor invadió carril contrario y casi estrella a un motociclista | Minuto30 https://t.co/s9fFRTq1nQ — Minuto30.com (@minuto30com) November 4, 2022

Más noticias Entretenimiento