Testigo contra Alvaro Uribe «no siempre ha dicho la verdad» y así se lo recuerdan

En las últimas horas, la Revista Semana ha desempolvado un video del 2020 que podría dar luces en el proceso que la Fiscalía sigue en contra el expresidente Alvaro uribe.

En la grabación se puede oir de voz de Juan Guillermo Monsalve, «testigo estrella» en contra del expresidente Uribe Vélez, cuando acepta ante el Consejo Superior de la Judicatura «que él no siempre había dicho la verdad en las diligencias judiciales».

Los abogados Jaime Lombana, Diego Cadena e Iván Cancino se encontraban en la Sala y fueron testigos de la «confesión» de Monsalve.

Los olvidos, y confusiones en sus declaraciones fueron muy notorias en esa ocasión en la que El exparamilitar debía responder a los interrogantes de los magistrados que investigaban a los abogados Jaime Lombana y Diego Cadena por presuntamente haberle pedido a este testigo cambiar su declaración en contra de Alvaro Uribe.

La defensa del expresidente nunca pudo contrainterrogar al testigo durante el proceso en la Corte Suprema.

Testigo clave en caso de Uribe, Juan Guillermo Monsalve, denunció presiones, y hoy las desconoce

El caso judicial en contra de Álvaro Uribe ha sido el más mediático en la historia del país, debido a la importancia del indiciado. En dicho proceso, hay un testigo clave que sería quién tiene tras las cuerdas al expresidente, y es Juan Guillermo Monsalve.

Sin embargo, aunque él ha denunciado irregularidades y lo que dice saber sobre la importancia de Uribe en la creación del paramilitarismo, hay una situación que enreda todo el proceso, y es que este antes escribió una carta en la que había denunciado presiones por parte de los abogados del también exsenador, y hoy en día no reconoce eso.

Y es que a principios de 2018, ante la Corte Suprema, Monsalve aseguró que sufría de presiones y amenazas contra su vida, esto por parte de los abogados Jaime Lombana y Diego Cadena, apoderados en su momento del expresidente Uribe.

En la misiva, Monsalve indicó: «la semana pasada llegaron unos abogados del expresidente Uribe y me pedían que firmara unos documentos que, si no lo hacía, que me atuviera a las consecuencias porque se me iba a venir el mundo entero. Temo por mi vida, porque me envenenen o me hagan un atentado a mi vida».

Pero, todo dio un giro el 24 de agosto de 2020, pues según publicaba Semana en esa ocasión, en la nueva versión entregada por Monsalve sostuvo que no ha recibido amenazas, y ante una jurista aseguró que no ha llegado a nada, y que esas acusaciones no son reales.

Fiscalía encontró «nuevas pruebas»

Luego de que anteriores Fiscales determinaran que no habían pruebas suficientes para acusar al expresidente Uribe por «manipulación de testigos», el giro se da semanas después de que se posesione la nueva fiscal General, Luz Adriana Camargo.

“A partir de la evidencia física y los elementos materiales probatorios recaudados y estudiados por el despacho al cual correspondió este expediente por reparto hace tres meses, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia radicó escrito de acusación contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez, como presunto determinador de los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal”, dice el ente acusador en un comunicado.

La Fiscalía agregó que la decisión tuvo en cuenta nuevos elementos de prueba, como las declaraciones de Deyanira Gómez y Juan Guillermo Monsalve, entre otras y ha decidido llamar a juicio a Alvaro uribe Vélez por supuesto Fraude procesal.

Según el reportaje de Semana, «estos son los 8 puntos que no concuerdan de su testimonio ese día, que abren serias dudas sobre su confiabilidad», que hoy son las que ponen una vez más en el estrado a Uribe Vélez.

