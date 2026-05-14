Resumen: La Superintendencia de Industria y Comercio reafirma su compromiso de vigilar a las grandes multinacionales que operan en el país

Tesla en la mira de la SIC: Deberá ajustar información sobre cargadores, entregas y garantías en el país

Minuto30.com .- La llegada y comercialización de los vehículos eléctricos de Tesla en el mercado nacional acaba de recibir un importante llamado de atención por parte de las autoridades regulatorias. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) emitió una orden directa a Tesla Colombia para que realice ajustes inmediatos en la información que le está brindando a sus clientes.

La medida, anunciada a través de los canales oficiales de la entidad busca proteger los derechos de los compradores y garantizar reglas claras en el mercado automotriz digital.

¿Cuáles son los ajustes que exige la SIC?

De acuerdo con el requerimiento de la Superintendencia, la compañía de Elon Musk en Colombia deberá modificar y precisar la información pública de sus productos, enfocándose en tres aspectos fundamentales que estaban generando vacíos para los consumidores:

Tiempos de entrega: La marca deberá ser clara, precisa y realista con los plazos estipulados para la entrega física de los vehículos a los compradores en el país.

Garantías: Se exigió transparentar los términos, condiciones, coberturas y exclusiones de las garantías que amparan a estos vehículos de alta tecnología.

Infraestructura de carga: Tesla Colombia tendrá que informar de manera veraz y detallada cómo funciona su red de supercargadores y la infraestructura de carga disponible a nivel nacional para el funcionamiento de los automóviles.

Protección al consumidor en el comercio electrónico

El órgano de control enfatizó que esta decisión tiene como objetivo principal fortalecer la transparencia en las ventas por comercio electrónico. Dado que el modelo de negocio de Tesla se basa fuertemente en las reservas y compras a través de plataformas digitales, la SIC busca evitar que los usuarios tomen decisiones de compra basados en información incompleta o engañosa.

Con esta directriz, la Superintendencia de Industria y Comercio reafirma su compromiso de vigilar a las grandes multinacionales que operan en el país, asegurando que cumplan estrictamente con el Estatuto del Consumidor colombiano. Se espera que en los próximos días la compañía automotriz implemente los cambios requeridos en su portal web y canales de atención.

Comunicado de la SIC a Tesla