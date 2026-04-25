Resumen: Gustavo Petro esbozó un plan de choque inmediato y multidimensional, exigiendo resultados urgentes a las instituciones del Estado

«Terroristas»: Petro ordena persecución mundial contra alias «Iván Mordisco» por atentado en el Cauca y anuncia denuncia ante la CPI

El presidente Gustavo Petro reaccionó con dureza al atentado con explosivos en Cajibío (Cauca) que dejó 7 civiles muertos y 17 heridos. El mandatario señaló a los frentes de alias Iván Mordisco, ordenó ahogar sus finanzas, desplegar tropas de élite y llevar el caso ante la Corte Penal Internacional.

Con nombre propio: Petro señala a los responsables de la masacre

Tras la conmoción nacional por el brutal atentado con explosivos en el sector de Cajibío, Cauca, que cobró la vida de al menos 7 civiles —incluyendo artistas e indígenas— y dejó 17 heridos, el presidente Gustavo Petro emitió un vehemente pronunciamiento ordenando una ofensiva total contra los perpetradores.

A través de su cuenta de X, el mandatario definió el acto como puro “terrorismo” y responsabilizó directamente a los frentes disidentes al mando de alias Iván Mordisco. Además, reveló que la inteligencia estatal ya tiene plenamente identificado al autor intelectual y material en la zona: alias Marlon.

“Los que atentaron y mataron a siete civiles e hirieron a 17 civiles más en Cajibío […] son terroristas, fascistas y narcotraficantes”, sentenció el jefe de Estado, catalogando sus acciones como crímenes de lesa humanidad.

Las 4 órdenes presidenciales para desmantelar a esta facción

Ante la gravedad de la masacre, Gustavo Petro esbozó un plan de choque inmediato y multidimensional, exigiendo resultados urgentes a las instituciones del Estado:

Persecución global y militar: Ordenó desplegar a “los mejores soldados” para combatir frontalmente a estos frentes y exigió la máxima persecución a nivel mundial contra la organización. Asfixia financiera: Pidió la intervención inmediata de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) para rastrear, congelar y desmantelar el músculo económico de estos grupos. Justicia internacional (CPI): En un anuncio sin precedentes recientes, Petro aseguró que firmará la acusación formal, la cual calificó de “demorada sin razón”, para denunciar con nombre propio a los cabecillas de esta disidencia ante la Corte Penal Internacional (CPI). Liberación del territorio: Estableció como objetivo prioritario liberar al pueblo caucano del yugo de estas mafias, a las que calificó como el “detritus de la violencia”.

El pronunciamiento del presidente marca un punto de quiebre en el tratamiento hacia las disidencias de Iván Mordisco en el suroccidente del país, cerrando puertas al diálogo con esta facción y priorizando la vía militar y judicial a nivel internacional.