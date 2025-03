¡Le iba a meter un tiro a Camilo Vargas! Terrorífica confesión de Wilder Medina

Wilder Medina hizo una impresionante y terrorífica confesión en medio de un programa especializado en escuchar historias.

El programa, Se Dice De Mi, del Canal Caracol TV, lo tuvo para conversar de su vida, misma que ha estado rodeada por el ‘vicio’ y el alcohol.

Precisamente esos problemas con las drogas y el licor, le evitó a Medina una proyección futbolística de mayor categoría, porque talento tenía.

Wilder, delantero, que también fue sancionado por dopaje, jugó en equipos como Independiente Medellín, Atlético Huila, Deportes Tolima e Independiente Santa Fe.

Precisamente, el paso por Santa Fe fue abordado por Medina, con un detalle que impactó a los que vieron la entrevista.

Medina indicó que “no la llevaba muy bien, (con Camilo Vargas), me imagino que era la personalidad de él, llegaba y no saludaba”, manifestó.

Adicionalmente agregó que “(Vargas) siempre saludaba tres y cuatro, el resto no, pero no le dije nada y ese día, perdimos la final, yo entré llorando y llegó él diciendo ya tranquilos, perdimos la final, no pasa nada”.

Terrorífica confesión de Wilder Medina

En medio se la sorpresiva declaración, Medina agregó que esa manifestación “como que se me vino todo y me fui a darle puños”.

La parte que más sorprendió fue cuando señaló que “yo dije, le meto un tiro a ese muchacho, le acabo el fútbol y así me toque irme para la cárcel yo lo pago”.

Para explicar su terrorífico pensamiento, agregó que “imagínese lo que hace el licor y las armas, yo ya tenía un pasado”.

En ese momento, en el que tenía pensamientos tan delicados, dijo que “don César Pastrana (Presidente de Santa Fe) me llama por tercera vez y me dice, mijo, ¿cómo está?”.

Según relató, el presidente de la época de Santa Fe, le consultó sobre si estaba estaba ‘borracho’ y las razones por las que llegó tarde al entrenamiento.

Ante la confesión de que si estaba ‘tomado’, el presidente le pidió en ese momento a Wilder que se fuera a descansar y que iba a presentar “su carta de renuncia”.

¿Por qué no lo hizo?

Medina se preguntó sobre “¿qué hubiera pasado si yo llego al entrenamiento?, yo con esa rabia que llevaba, con tragos encima y todo, yo la hubiera cometido”.

Esta es la primera vez que Wilder Medina hace una manifestación de este calibre, al tiempo que en ese capítulo agregó que “hubiera dejado a la Selección Colombia sin uno de los mejores arqueros”.

Por fortuna, luego de muchos esfuerzos, Wilder Medina ha logrado un cambio significativo en su vida, situación que se refleja en su día a día.

