Resumen: Se espera que en las próximas horas las autoridades militares confirmen la detonación controlada del artefacto y den luz verde para la reapertura total de esta importante vía del norte de Antioquia.

Urgente: Cerrada la vía Ituango – Medellín por artefacto explosivo y bandera de las Farc

Minuto30.com .- El gobernador Andrés Julián Rendón confirmó que el Ejército y la Policía ya se encuentran en la vereda Agua Linda adelantando los protocolos de neutralización. Además, lanzó un fuerte mensaje al nuevo Gobierno Nacional para combatir a estas estructuras.

La zozobra y la tensión se apoderaron nuevamente de las vías del norte del departamento. En la mañana de este jueves, autoridades confirmaron el cierre total del corredor vial que comunica al municipio de Ituango con la ciudad de Medellín, a la altura de la vereda Agua Linda, debido a una grave amenaza terrorista.

En medio de la vía fue atravesado un cilindro con aparentes cargas explosivas, acompañado de una bandera alusiva a las disidencias de las Farc, situación que obligó a paralizar por completo la movilidad de vehículos de carga, transporte público y particulares para evitar una tragedia.

Despliegue militar y grupos en la zona

Tras conocerse la alerta por parte de la comunidad y los transportadores, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, informó a través de sus canales oficiales que la Fuerza Pública ya tomó el control perimetral del sector.

Tanto unidades del Ejército Nacional como técnicos antiexplosivos de la Policía se encuentran en la zona aplicando los protocolos de rigor para neutralizar el artefacto y restablecer el tránsito vehicular bajo condiciones seguras.

De acuerdo con el mandatario departamental, este corredor es un punto de alta injerencia criminal donde actualmente delinquen y se disputan el control territorial tres estructuras armadas:

El Frente 18 de las disidencias de las Farc.

El Frente 36 de las disidencias de las Farc.

La subestructura Luis Hernando Rozo Bertel del Clan del Golfo.

Gobernador de Antioquia pide «cero tregua»

Aprovechando el reporte de esta alteración al orden público, el gobernador Rendón envió un contundente mensaje a la nueva administración nacional en materia de seguridad, alineándose con las políticas de «cero tregua» frente al crimen organizado.

«Al nuevo Gobierno Nacional le pedimos combatir con toda la determinación a estas estructuras criminales. Que nuestra Fuerza Pública tenga las capacidades, el respaldo y las órdenes claras para perseguirlas, capturar a sus cabecillas y llevarlos ante la justicia», enfatizó el mandatario de los antioqueños.

Se espera que en las próximas horas las autoridades militares confirmen la detonación controlada del artefacto y den luz verde para la reapertura total de esta importante vía del norte de Antioquia.