¡Terror en la Casa Blanca! Balacera cerca del complejo presidencial dejó dos heridos y un atacante neutralizado

Resumen: Un tiroteo registrado en inmediaciones de la Casa Blanca en Washington activó un amplio despliegue de seguridad por parte del Servicio Secreto, la Policía y el FBI. El hecho dejó dos personas heridas y el atacante fue neutralizado en el lugar. La zona fue acordonada y se aplicaron protocolos de máxima seguridad mientras las autoridades investigan lo ocurrido y buscan esclarecer las circunstancias del ataque.

En la tarde de este 23 de mayo se registró un episodio de seguridad en Washington, Estados Unidos, luego de que se reportaran disparos en zonas cercanas a la Casa Blanca. La situación generó un amplio despliegue de fuerzas de seguridad, que incluyó a la Policía, el Servicio Secreto y unidades de apoyo como la Guardia Nacional, las cuales acordonaron el área de manera preventiva.

De acuerdo con las primeras informaciones oficiales, el FBI también fue activado para apoyar la respuesta en el lugar de los hechos. Así lo confirmó su director, Kash Patel, a través de su cuenta en X, donde señaló: “El FBI está en el lugar y apoya al Servicio Secreto en la respuesta a disparos efectuados cerca de los terrenos de la Casa Blanca”.

El hecho se habría presentado en inmediaciones de la intersección de la calle 17 con la avenida Pennsylvania NW, un punto cercano al complejo presidencial. En ese momento, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encontraba dentro de la Casa Blanca, según reportes iniciales.

Tensión y evacuación de periodistas en la zona

El incidente generó momentos de tensión entre los equipos de prensa que se encontraban en el lugar cubriendo actividades oficiales. Testigos reportaron haber escuchado múltiples detonaciones, lo que obligó a periodistas a buscar refugio inmediato y ser trasladados hacia zonas seguras dentro de la Casa Blanca.

I was in the middle of taping on my iPhone for a social video from the White House North Lawn when we heard the shots. It sounded like dozens of gunshots. We were told to sprint to the press briefing room where we are holding now. pic.twitter.com/iqdQwh4soq — Selina Wang (@selinawangtv) May 23, 2026

Según la cadena CNN, dos personas han resultado heridas este sábado tras un enfrentamiento con agentes del Servicio Secreto registrado en las inmediaciones de la Casa Blanca.

En medio de la emergencia, los agentes del Servicio Secreto activaron protocolos de seguridad y ordenaron el resguardo de las personas presentes mientras se evaluaba la situación y se aseguraba el perímetro.

Videos difundidos desde el lugar mostraron la reacción de reporteros que tuvieron que abandonar rápidamente áreas abiertas para ponerse a salvo, mientras las autoridades restringían completamente el acceso a la zona.

Dos personas heridas y atacante neutralizado

Según información preliminar entregada por las autoridades, el hecho dejó dos personas heridas por impactos de bala durante el intercambio con agentes del Servicio Secreto. Ambos fueron trasladados a centros médicos y su estado fue reportado como crítico en reportes iniciales.

El atacante, un joven de 21 años, habría abierto fuego tras manipular un arma que llevaba en una mochila en inmediaciones de un punto de control. Tras la agresión, fue neutralizado por los agentes de seguridad en el lugar de los hechos.

En medio del incidente, una segunda persona que no tendría relación con el atacante también resultó herida, según versiones preliminares de la investigación.

Las autoridades señalaron que, pese a la gravedad del hecho, no se habría registrado vulneración del perímetro de la Casa Blanca ni ingreso al complejo presidencial.

Investigación en curso y zona bajo control

Tras el tiroteo, el área fue completamente asegurada y se mantuvo un cierre temporal de seguridad en los alrededores del complejo presidencial, mientras equipos especializados adelantaban labores de verificación.

El Servicio Secreto informó que continúa la investigación para establecer con claridad la secuencia de los hechos y las motivaciones del ataque. Por ahora, no se ha revelado oficialmente la identidad de los heridos ni del responsable.

Las autoridades federales siguen recopilando evidencia en el punto donde se originaron los disparos, mientras se mantiene la presencia de unidades de seguridad en varios sectores cercanos a la Casa Blanca para garantizar el control total de la situación.

El hecho ocurre en un contexto de alta sensibilidad en Washington, donde recientemente se han registrado otros episodios de seguridad alrededor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo que ha llevado a reforzar los protocolos de protección en la capital.