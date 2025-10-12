Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡Terror en el Parque de San Antonio! A Jonny, el de Istmina, lo mató uno de Turbo

Minuto30.com .- Un violento homicidio sacudió al Parque San Antonio en el centro de Medellín este domingo 12 de octubre de 2025. Un hombre de 36 años, oriundo de Istmina, fue asesinado con arma cortopunzante en medio de una riña.

El hecho se registró a las 3:19 de la mañana. La víctima fue identificada como Jonny M. P., de 36 años, quien vestía completamente de oscuro, suéter, jeans y correa negros, y tenis color negro con azul con suela color Blanco.

El Fatal Desenlace

Jonny M. P. se encontraba a las afueras de un establecimiento en el que se preparaban para cerrar, cuando se escuchó una fuerte discusión entre dos hombres. Testigos cuentan que cuando salieron a verificar lo que pasaba, vio a uno de los sujetos corriendo y al otro, quien sería Jonny M. P., tendido en el suelo.

La víctima presentaba una única herida de arma cortopunzante a la altura del cuello, la cual resultó mortal.

Captura inmediata del presunto asesino

Gracias a la rápida reacción de la Policía, se logró la captura del presunto asesino poco después del incidente. El capturado fue identificado como L. M. A. M., de 40 años, oriundo de Turbo, Antioquia.

El atacante también resultó lesionado en la riña, presentando una herida en la palma de su mano derecha.

Ambos hombres, el fallecido y el capturado, hacían parte de la disputa inicial que escaló de forma trágica.

