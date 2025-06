¡Terror en el pacífico colombiano! Muerte, destrucción y miedo dejan 14 atentados en menos de cinco horas

Minuto30.com .- El 10 de junio de 2025 será recordado como una jornada de terror y violencia en el Pacífico colombiano. Un total de 14 actos violentos se registraron en menos de cinco horas en municipios de Cali, Jamundí, Buenaventura y varias localidades del Cauca. Estos ataques, presuntamente orquestados por las disidencias de las FARC, incluyeron explosiones, hostigamientos, asesinatos y bloqueos, generando un clima generalizado de temor y zozobra en la región.

La jornada comenzó temprano, alrededor de las 4:43 a.m. en Palmira, Valle, con el cierre de la vía al aeropuerto por la posible presencia de explosivos, cilindros con grafitis alusivos a las FARC. Poco después, a las 6:00 a.m., Buenaventura, Valle, fue escenario de una explosión en un CAI. El terror se extendió al Cauca con un carro bomba en El Bordo (6:06 a.m.) y la detonación de un vehículo en el parque principal de Corinto (6:16 a.m.). Timbiquí (6:44 a.m.) y Toribío (7:46 a.m.) también sufrieron ataques contra sus estaciones de policía.

La violencia escaló rápidamente, afectando a Cali y Jamundí. A las 8:09 a.m. en Jamundí, Valle, se encontró un artefacto explosivo en la Avenida Sachamate. La capital vallecaucana, Cali, no fue ajena a los ataques, con la detonación de motocicletas cargadas con explosivos frente a los CAI de Meléndez (8:31 a.m.) y Manuela Beltrán (8:33 a.m.), dejando heridos y cuantiosos daños materiales. La racha de violencia también cobró la vida del patrullero Jair Gonzalo Gurrute en Caloto, Cauca, a las 8:31 a.m.

El Cauca continuó siendo blanco de hostigamientos contra la Policía en Morales y Buenos Aires, ambos a las 8:50 a.m. La jornada de terror culminó con dos lamentables sucesos: la activación de un artefacto explosivo en el peaje de la vía Cali-Popayán en Villa Rica, Cauca, a las 9:06 a.m., que cobró la vida del policía de tránsito Duván Ramírez y dejó más heridos; y una explosión a una estación de policía en Los Mangos, Cali, Valle, a las 9:09 a.m.

Esta serie de ataques coordinados y de alta intensidad ha generado una profunda preocupación por la seguridad en el suroccidente colombiano. Las autoridades se encuentran investigando a fondo estos hechos para determinar la autoría precisa y tomar medidas que permitan restablecer la tranquilidad en las comunidades afectadas, que vivieron horas de angustia y miedo.

De manera extraofical se reportan hasta el momento, al menos 2 muertos, 21 personas lesionadas, y entre los afectados se encuentran dos niños.

Aquí más noticias de Colombia