Ataque con drones en El Tarra, deja una vivienda destruida y dos civiles heridos

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Resumen: A esta hora, unidades del Ejército Nacional y la Policía de Norte de Santander hacen presencia reforzada en el municipio para asegurar el perímetro y brindar apoyo a los heridos.

Terror desde el aire en El Tarra: Ataque con drones explosivos incendia vivienda y deja varios civiles heridos

Minuto30.com .- Una noche de horror vivieron los habitantes del municipio de El Tarra, en la convulsa región del Catatumbo, tras una ofensiva criminal perpetrada con drones cargados de explosivos.

Aunque el objetivo principal de los delincuentes al parecer era la estación de Policía local, la falta de precisión de estos artefactos provocó una tragedia en la población civil, específicamente en la vereda Cuatro Esquinas.

El ataque: Del aire a la tragedia civil

Según fuentes oficiales y relatos de la comunidad, el bombardeo se ejecutó mediante aeronaves no tripuladas que sobrevolaron el casco urbano y sus alrededores.

Uno de los artefactos detonó de manera accidental o errática cerca de una vivienda en la vereda Cuatro Esquinas, provocando un incendio estructural de grandes proporciones que consumió la casa por completo.

Balance de víctimas

Civiles heridos: El reporte preliminar indica que al menos dos personas civiles resultaron con lesiones de consideración producto de la onda explosiva y las llamas en la vivienda incendiada.

Afectación psicológica: Decenas de familias en el sector rural se encuentran resguardadas ante el temor de nuevos sobrevuelos.

Despliegue de las Autoridades

A esta hora, unidades del Ejército Nacional y la Policía de Norte de Santander hacen presencia reforzada en el municipio para asegurar el perímetro y brindar apoyo a los heridos.

Expertos en antiexplosivos realizan un barrido técnico para descartar la presencia de otros dispositivos que no hayan detonado.