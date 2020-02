¡Terrible! Joven de 22 fue violada-brutalmente asesinada en Bogotá

En las últimas horas las autoridades de Bogotá, revelaron la identidad de cuerpo de una joven que fue hallado en terribles condiciones el pasado lunes 17 de febrero en un caño ubicado entre los barrios Galán y La Igualdad de las localidades de Puente Aranda y Kennedy de la capital.

Según detallaron la joven fue identificada como July Valentina Gil Barrera de 22 años de edad, de quien ya se confirmó que fue violada y asesinada con un objeto contundente.

Medios locales detallaron que el cuerpo de July fue hallado por un vendedor ambulante que buscaba un sitio para orinar:

“Yo estaba buscando un lugar en dónde poder orinar porque como trabajo en la calle no tengo donde hacerlo. Me acerqué al caño y me llevé una sorpresa terrible al ver que había un cuerpo en el piso. Yo me asusté, y lo que hice fue decirle a otro señor que me ayudara a ver si ella estaba con vida. En ese momento salió una rata desde la parte trasera del cuello de la muchacha; entonces, supimos que no había forma de ayudarla y avisamos a las autoridades”, dijo el hombre que la halló para o Q’Hubo Bogotá.

“A la muchacha la abusaron sexualmente porque cuando la encontramos tenía los pantalones a la altura de la rodilla. Estaba desnuda, se le veían lesiones en su parte íntima y sangre. Cuando la vimos, ella estaba acostada de lado, con mucha sangre también en la cara, como si hubiera intentado defenderse del desgraciado que le hizo eso”, indicó.

Por el momento las autoridades no han detallado más información sobre este lamentable crimen.