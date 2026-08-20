Resumen: “Tenemos que estar unidos como Comisión Sexta, garantizando que este terremoto no se convierta en un terremoto educativo" advirtió el representante Luis Guillermo Patiño

“Que el terremoto no sea también educativo”: congresista LuisGui Patiño propone Mesa Técnica Nacional para atender la emergencia después del sismo

El representante a la Cámara por Antioquia, Luis Guillermo Patiño Aristizábal, llevó a la Comisión Sexta una propuesta para crear una Mesa Técnica Nacional que atienda de manera urgente la emergencia que afecta la infraestructura educativa del país desde cuatro frentes prioritarios: recuperación de la infraestructura educativa, prevención de la deserción mediante búsquedas activas de estudiantes, continuidad flexible del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y acompañamiento integral a docentes y directivos. La proposición fue aprobada por unanimidad por los integrantes de la Comisión.

La iniciativa busca articular al Ministerio de Educación, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE), la Unidad de Alimentos para Aprender (UApA) y el FOMAG, con el propósito de hacer seguimiento a la recuperación de las instituciones educativas, los recursos destinados a las obras y las condiciones que permitan garantizar la continuidad de las clases.

La emergencia afecta a 2.595 sedes educativas y a 447.715 estudiantes en 19 departamentos. Valle del Cauca, Chocó, Antioquia, Caldas, Tolima, Huila y Risaralda se encuentran entre los territorios más afectados, con instituciones que presentan daños, colapsos y condiciones de riesgo que dificultan el normal desarrollo de las jornadas escolares.

“Tenemos que estar unidos como Comisión Sexta, garantizando que este terremoto no se convierta en un terremoto educativo. Cuando los niños no van al colegio están expuestos al reclutamiento forzado, al trabajo forzado y a la explotación sexual”, advirtió el representante Luis Guillermo Patiño.

Para Patiño, la respuesta a la emergencia no puede limitarse a reparar paredes y techos. La prioridad es garantizar que ningún niño, niña o joven pierda su derecho a estudiar como consecuencia del desastre.