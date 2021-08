El fuerte terremoto en el sur de Haití dejó 29 muertos

Este sábado 14 de agosto se registró un terremoto en el sur de Haití de una magnitud de 7,2 de acuerdo al Servicio Geológico de EE.UU.

El fuerte terremoto dejó 29 muertos, según el director de protección civil del país, Jerry Chandler.

De ese total, 17 muertos fueron registrados en el departamento de Grand-Anse, 9 en la ciudad de Cayes y 3 en el departamento de Nippes, donde se encuentra el epicentro del sismo, en el suroeste de la isla, informó la Policía.

El primer ministro del país, Ariel Henry, señaló que la situación del país por el sismo es «dramática» e hizo un llamado a «al espíritu de solidaridad y compromiso de todos los haitianos para afrontar esta dramática situación que vivimos actualmente».

scenes from Haiti 🇭🇹 after the 7.2 magnitude earthquake pic.twitter.com/IytBxMv7vn

— 🏝CARIBBEAN CULTURE ⓦ🏝〽️ (@westindimade) August 14, 2021