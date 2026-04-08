Leonel Álvarez sale de Bucaramanga con un promedio logrado del 42% en el Primer Semestre de 2026. Foto: Atlético Bucaramanga

Resumen: La pregunta en la "Ciudad Bonita" es clara: ¿Fue el momento adecuado para el cambio o se debió esperar al final del 'todos contra todos'?

¡Terremoto en el «Leopardo»!: Leonel Álvarez no va más con el Bucaramanga

Minuto30.com .- Aunque el club aún no emite el comunicado oficial en sus redes sociales, fuentes de alta fidelidad como la periodista Yazmín Hernández de Win Sports y el reconocido comunicador Andrés Marocco en F90 de ESPN, han confirmado que Leonel Álvarez ya no es más el director técnico del cuadro bumangués.

Marocco, profundamente vinculado al sentir del equipo, ratificó la información reconociendo la calidad de Leonel como un “histórico del fútbol colombiano”, pero admitiendo que los resultados recientes hicieron insostenible su continuidad en el banco del Alfonso López.

Los números que sentenciaron el proceso

El rendimiento del equipo bajo el mando de Álvarez en este torneo se estancó en un 42,2%, una cifra que dista mucho de las expectativas de un club que defendía su proceso tras los éxitos recientes.

Partidos jugados: 15

Resultados: 4 victorias, 7 empates y 4 derrotas.

Puesto actual: 12 con 19 puntos.

El “milagro” que necesita el Bucaramanga para clasificar

Para que el Atlético Bucaramanga logre el milagro de la clasificación tras la salida de Leonel Álvarez, el calendario le exige un cierre de fase perfecto.

El camino comenzará en la fecha 16 recibiendo al Boyacá Chicó en el Alfonso López; posteriormente, tendrá una dura prueba en la jornada 17 visitando al Atlético Nacional en Medellín.

Para las dos fechas finales, el “Leopardo” regresará a casa en la fecha 18 para enfrentar a Jaguares, cerrando su participación en la jornada 19 como visitante frente a Fortaleza en Bogotá.

Sumar los 12 puntos en disputa es la única vía para que el conjunto santandereano alcance el umbral de las 31 unidades y asegure su lugar en los cuadrangulares.

¿Momento indicado?

La salida de un técnico de la jerarquía de Leonel Álvarez deja un vacío difícil de llenar en tan poco tiempo. La directiva busca un “bombero” que logre motivar al grupo para el duelo ante Chicó y mantenga viva la ilusión de la hinchada.

La pregunta en la “Ciudad Bonita” es clara: ¿Fue el momento adecuado para el cambio o se debió esperar al final del ‘todos contra todos’?

¿Se dará al fin la posibilidad de que llegue a Nacional?