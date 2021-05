Momentos de pánico vivieron varias personas que se encontraban departiendo en la terraza de un apartamento, cuando esta se desplomó y varios cayeron a la playa.

El hecho se presentó en California, Estados Unidos, cuando al menos 30 personas se encontraban celebrando una fiesta de cumpleaños y el fin de las restricciones en medio de la pandemia del Covid-19, cuando la estructura cayó.

Cámaras de seguridad registraron el momento exacto en que se desplomó la terraza junto con al menos 15 personas que se encontraban sobre ella, al parecer por exceso de peso. Las personas cayeron a la playa.

Afortunadamente no hubo personas fallecidas, pero seis de ellas tuvieron que ser trasladadas a hospitales cercannos por presentar lesiones de consideración.

«Abajo hay rocas, rocas grandes, por lo que es una situación muy peligrosa y, afortunadamente, nadie ha resultado gravemente herido», señaló Ron Haralson, capitán del departamento de bomberos del condado.

Shocking video of the moments a balcony collapses in #Malibu injuring several people. #CBSLA https://t.co/6lEnD4DxkW pic.twitter.com/1dhVsPWhi9

— Mike Rogers (@MikeRogersTV) May 9, 2021