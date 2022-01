Nació un ternero con tres ojos y dos fosas nasales

En redes sociales se ha hecho viral una imagen de un ternero, quien nació con tres ojos y dos fosas nasales, por lo que los habitantes de la granja en Rajnandgaon, Chhattisgarh, India, lo han considerado como sagrado.

Según el campesino y dueño del mamífero Neeraj Chandel, los habitantes de la zona creen que el animal es el dios ‘hindú Shiva’ o el señor del ganado, razón por la cual en su granja recibe gran cantidad de personas que quieren apreciar al animal.

«En cuando la vaca lo parió, pensamos que era una especie de herida en la frente, antes de descubrir que era un ojo con la ayuda de una linterna», relató Chandel a medios locales.

El ternero nació en perfectas condiciones de salud, y al parecer su tercer ojo funciona, pues parpadea al mismo tiempo que los otros dos.

A calf born on a farm in India has started attracting visitors who believe it to be the incarnation of a Hindu god thanks to its third eye – and an extra pair of nostrils. pic.twitter.com/GZ8R4rnO2C

