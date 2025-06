Terminaron fue haciendo el ridículo… Inadmiten demanda que pedía la muerte política de Miguel Uribe

El Consejo de Estado ha desestimado la controvertida demanda que buscaba la pérdida de investidura del senador Miguel Uribe Turbay, quien actualmente se recupera de un atentado en un hospital de Bogotá. La acción judicial, presentada por dos sindicatos del Ministerio de Defensa, fue rechazada por el alto tribunal al encontrar deficiencias en su formulación.

Según el tribunal, los demandantes no habrían especificado de manera clara las normas que supuestamente fueron violadas por el congresista, o las pretensiones de la demanda no eran lo suficientemente precisas. Aunque el auto de inadmisión aún no cuenta con las firmas de todos los magistrados, esta decisión marca un rechazo formal a la petición.

La demanda fue interpuesta por la Confederación Unión de Trabajadores de Colombia (UTC) y el Sindicato de Servidores Públicos del Ministerio de Defensa (Sinergen). Los sindicatos alegaban que el senador Uribe Turbay se habría valido de su posición para obtener ventajas políticas indebidas, aprovechando un evento en el que sufrió un atentado para supuestamente hacer campaña de forma anticipada. Este argumento generó una ola de indignación pública, dada la delicada situación de salud del senador.

En respuesta a la polémica, el Ministerio de Defensa emitió un comunicado oficial distanciándose de la acción legal, aclarando que las actuaciones del sindicato Sinsergen no representan la posición institucional de la cartera. El Ministerio enfatizó la importancia del respeto y la unidad nacional en momentos tan complejos.