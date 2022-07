Con una noche de gala realizada el miércoles 13 de julio, Terminales Medellín dio inicio en su auditorio Mariano Ospina Pérez, a una serie de eventos para conmemorar sus 45 años de constitución como sociedad.

La celebración incluye reconocimientos a exgerentes y empleados, eventos hasta diciembre y la presentación de una cápsula del tiempo sellada, que será abierta en el año 2067.

En este primer evento estuvieron presentes dos de los cinco fundadores, que en 1977 dieron vida al proyecto y dentro de los homenajes se reconoció la labor de José Luis Zapata, servidor de Terminales Medellín con 35 años de servicio, quien contó acerca de su recorrido en la entidad:

“Inicié como auxiliar operativo, me he sentido muy bien en esta entidad, tanto porque me ha ayudado a conformar mi familia, a hacerme profesional y les aseguro que Terminales de Transporte es una gran empresa, no por mi estadía en ella, sino por lo que ha representado en mi vida, en lo familiar, en lo personal y en mi vida como compañero de los demás empleados de la empresa”, dijo el empleado.

Mientras que el gerente general, Richard Serna Maya, agradeció no solo a los empleados actuales sino a todos los que han aportado a la historia de la entidad: “Estamos de cumpleaños. 45 años de un viaje de cosas buenas y en esta celebración anticipamos tres cosas: agradecer, reconocer y proyectar. 45 años donde reconocemos a todas y cada una de las personas que han pasado por esta sociedad tan bonita. Terminales Medellín, en el contexto de la pandemia, tuvo una etapa dura, pero hoy podemos decir con tranquilidad que nos reactivamos y que vamos a entregar este 2022 y en 2023 una entidad saneada y con utilidad”.

Las de Medellín, son las terminales que más pasajeros movilizan en temporada alta

Según datos de la Superintendencia de Transporte, la entidad es la que más moviliza pasajeros en las temporadas altas, por encima de Bogotá, ya que como sociedad administradora de la infraestructura de transporte con 74 empresas operando, la entidad conecta con 173 destinos nacionales, y está al frente de proyectos como Parques del Río y las escaleras eléctricas de la Comuna 13.

Para más noticias de Medellín, ingrese aquí.

Uno de los miles de usuarios que por estos días hace uso del servicio es Carlos Andrés González, quien frecuentemente viaja desde y hacia Urabá: “Me parece que las terminales de Medellín son muy buenas, seguras y brindan un servicio muy excelente y oportuno para cada viajero”, indicó.

Terminales Medellín inició su historia el 13 de julio de 1977, con Gildardo Rueda, Mariela Restrepo, Jaime Yepes Londoño, Fabio Botero y Henry Gallo, quienes constituyeron la sociedad Terminales de Transporte de Medellín. Ocho años después, en 1985, fue inaugurada la Terminal del Norte y en 1995 la del Sur. En 1993 la Sociedad Antioqueña de Ingenieros concedió a la del Sur el premio al mejor diseño y la del Norte un reconocimiento a la mejor construcción.

La cápsula estará en el centro de la Terminal del Norte y contendrá: Una carta del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, dirigida al futuro alcalde o alcaldesa, otra del gerente de la institución, un tiquete hacia Belmira, un bus a pequeña escala, un plano de la estación Caribe Metro de la 80, postales de recuerdo y la foto de “Alan”, mascota adoptada en 2021, por Terminales Medellín en La Perla.

La celebración también tendrá evento el 16 de julio, Día de la Virgen del Carmen, con la entrega de un “Affresco”, de 2.70 por 2.20 metros para la Terminal del Norte, obra hecha por el artista antioqueño Juan Fernando Torres Gómez. Además, habrá alianza con los eventos de la Feria de las Flores y presentación de la publicación de los 45 años en el marco de la Fiesta del Libro.