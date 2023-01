Aparece un tercer nombre en el caso de Valentina Trespalacios

Tras las investigaciones que viene adelantando la Fiscalía frente al feminicidio de Valentina Trespalacios, nuevos nombres salen a relucir a la luz pública, como el de Santiago, quien haría parte del triángulo amoroso entre la Dj y John Poulos.

Al parecer, el crimen que habría cometido John Poulos, el pasado 22 de enero, fue motivado por una venganza pasional, debido a que su novia Trespalacios tuvo un viaje a Aruba con un hombre diferente a él.

Según el relato de una amiga de Valentina, la DJ había viajado a Aruba con un hombre llamado Santiago Luna.

“Valentina se había ido para Aruba con Santiago Luna, entonces no sabía cómo hacer para que John no se diera cuenta de que ella estaba por allá. Valentina le dijo que tenía un toque por allá en otro lado, y fue cuando le dijo que necesitaba el dinero y que me lo enviara a mí, ahí fue cuando John por medio de la casa de cambio Money Gram me envía el dinero”, le contó la joven a la Fiscalía.

Sobre la muerte de Valentina Trespalacios, la Fiscalía sostiene que John Poulos, fue quien cometió el crimen. La audiencia de imputación se reanudará mañana (martes 31 de enero). Sin embargo, el abogado de Poulos ha manifestado que su cliente se declara inocente.

