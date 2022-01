Con el título del Deportivo Cali, el apodo de Teófilo suena en todo el país

Uno de los jugadores más importantes de Colombia y protagonista del título del Deportivo Cali en la Liga colombiana II-2021 es el delantero Teófilo Gutiérrez, gracias a su experiencia en la cancha y su liderazgo.

A pesar de que muchos lo conocen como “Teo”, en los últimos tiempos, lo reconocen más con el apodo ‘el perfume’, ¿sabe por qué?

Todo inició en el 2019, cuando Teófilo pertenecía al Junior de Barranquilla, allí en medio de una rueda de prensa, el controversial futbolista manifestó que cada día se “echaba el perfume europeo” para mejorar como persona, papá, hijo y compañero.

Tras recibir varias críticas en la rueda de prensa, Teo respondió: «Disfruto estos últimos años que me quedan en el fútbol. Siempre trato de mejorar como persona, papá, hijo y compañero. A algunos les puede gustar, a otros no. Pienso que la hoja de vida no tengo que mostrársela a nadie. Ya me conocen, cada día me echo el perfume europeo, así que lo disfruto».

Sin embargo, en otras declaraciones cuando hizo parte de la Selección Colombia, Teófilo aseguró que siempre se encargaba de ponerle un aroma a la pelota. “Es algo único para mí que me llamen así por el buen fútbol, el trato a la pelota. Pasar por la Selección Colombia con grandes jugadores me ayudó a crecer en todo sentido y a ponerle aroma a la pelota», expresó Teo en aquel momento.

Después de esas declaraciones, todos los hinchas y aficionados del fútbol lo empezaron a llamar “Teo, el perfume”.

Cuando el Deportivo Cali lo presentó como su nueva contratación para el segundo semestre del 2021, lo realizó mediante una foto de lociones, haciendo alusión a que Teófilo sería su nuevo fichaje.

Teófilo Gutiérrez continuará con el Cali en este primer torneo que empieza a finales de enero y en el que se enfrentarán a Jaguares en la primera fecha.

