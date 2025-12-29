Teodoro Pérez desapareció en Medellín

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Teodoro Pérez Álvarez, de 23 años, fue reportado como desaparecido el 14 de diciembre. La última vez que se le vio fue en la Terminal del Norte.

Teodoro Pérez Álvarez, de 23 años, fue reportado como desaparecido el 14 de diciembre. La última vez que se le vio fue en la Terminal del Norte.

Entre sus señales particulares se destaca un tatuaje ubicado en la región de las costillas izquierdas.

Al momento de su desaparición, vestía una camiseta negra con estampado blanco que dice “UP NEVER” y un pantalón de jean azul oscuro.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes