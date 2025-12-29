Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Lunes: 6 - 9
    Teodoro Pérez desapareció en Medellín

    La última vez que se le vio fue en la Terminal del Norte

    Publicado por: Juan Manuel

    Teodoro Pérez Álvarez, de 23 años, fue reportado como desaparecido el 14 de diciembre. La última vez que se le vio fue en la Terminal del Norte.

    Entre sus señales particulares se destaca un tatuaje ubicado en la región de las costillas izquierdas.

    Al momento de su desaparición, vestía una camiseta negra con estampado blanco que dice “UP NEVER” y un pantalón de jean azul oscuro.

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


