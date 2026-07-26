Resumen: El despliegue táctico no solo habría evitado una tragedia mayor, sino que permitió habilitar nuevamente el tránsito

Tensión en la vía Quibdó – Pereira: Ejército neutraliza acción terrorista del ELN y restablece la movilidad

Minuto30.com .- Un contundente operativo militar habría devuelto la tranquilidad a los transportadores y viajeros que se desplazan entre el departamento del Chocó y el Eje Cafetero. En las últimas horas, las autoridades confirmaron la frustración de un atentado atribuido al grupo armado organizado ELN, el cual buscaba paralizar este importante corredor vial.

La zozobra que intentaron sembrar los grupos armados ilegales en el occidente del país habría sido frenada gracias a la rápida intervención de la fuerza pública. De acuerdo con el reporte oficial emitido por la Séptima División del Ejército Nacional, las tropas adscritas a la Brigada 15 lograron neutralizar una acción terrorista que amenazaba el eje vial Quibdó – Pereira a la altura del municipio de Tadó (Chocó).

El despliegue táctico no solo habría evitado una tragedia mayor, sino que permitió habilitar nuevamente el tránsito, garantizando el flujo de pasajeros y mercancías en una zona históricamente afectada por el conflicto.

Puntos clave del operativo y el despliegue militar

Ante la gravedad de los hechos, el Ejército Nacional entregó un balance de la situación y las medidas que se tomarán en la región para garantizar el orden público:

Paso habilitado: La movilidad sobre la vía Tadó – Pereira ya se encontraría completamente restablecida y bajo el control de las unidades militares.

Ofensiva sostenida: La institución armada enfatizó que continuará desarrollando operaciones sostenidas en la zona para contrarrestar los factores de inestabilidad que ponen en riesgo la seguridad y la integridad de la población civil.

Búsqueda de los responsables: Se habrían intensificado las labores de inteligencia militar con el objetivo de ubicar y judicializar a los autores de este intento de atentado.

Las autoridades castrenses rechazaron categóricamente el accionar del ELN, advirtiendo que este tipo de hechos criminales atentan directamente contra la tranquilidad del territorio e infringen de manera flagrante el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y los Derechos Humanos de las comunidades aledañas.

Por el momento, se mantendría una fuerte presencia militar en el corredor vial para evitar posibles represalias o nuevos intentos de bloqueo por parte de esta estructura armada.