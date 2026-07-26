Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
Pico y Placa Medellín Domingo:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Fotos y Videos

    Tensión en la vía Quibdó – Pereira: Ejército neutraliza acción terrorista del ELN y restablece la movilidad

    El despliegue táctico no solo habría evitado una tragedia mayor, sino que permitió habilitar nuevamente el tránsito por la importante vía del Chocó

    Publicado por: SoloDuque

    Tensión en la vía Quibdó – Pereira: Ejército neutraliza acción terrorista del ELN y restablece la movilidad

    Resumen: El despliegue táctico no solo habría evitado una tragedia mayor, sino que permitió habilitar nuevamente el tránsito

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Minuto30.com .- Un contundente operativo militar habría devuelto la tranquilidad a los transportadores y viajeros que se desplazan entre el departamento del Chocó y el Eje Cafetero. En las últimas horas, las autoridades confirmaron la frustración de un atentado atribuido al grupo armado organizado ELN, el cual buscaba paralizar este importante corredor vial.

    La zozobra que intentaron sembrar los grupos armados ilegales en el occidente del país habría sido frenada gracias a la rápida intervención de la fuerza pública. De acuerdo con el reporte oficial emitido por la Séptima División del Ejército Nacional, las tropas adscritas a la Brigada 15 lograron neutralizar una acción terrorista que amenazaba el eje vial Quibdó – Pereira a la altura del municipio de Tadó (Chocó).

    El despliegue táctico no solo habría evitado una tragedia mayor, sino que permitió habilitar nuevamente el tránsito, garantizando el flujo de pasajeros y mercancías en una zona históricamente afectada por el conflicto.

    Puntos clave del operativo y el despliegue militar

    Ante la gravedad de los hechos, el Ejército Nacional entregó un balance de la situación y las medidas que se tomarán en la región para garantizar el orden público:

    Paso habilitado: La movilidad sobre la vía Tadó – Pereira ya se encontraría completamente restablecida y bajo el control de las unidades militares.

    Ofensiva sostenida: La institución armada enfatizó que continuará desarrollando operaciones sostenidas en la zona para contrarrestar los factores de inestabilidad que ponen en riesgo la seguridad y la integridad de la población civil.

    Búsqueda de los responsables: Se habrían intensificado las labores de inteligencia militar con el objetivo de ubicar y judicializar a los autores de este intento de atentado.

    quibdo pereira2

    Captura de video

    Las autoridades castrenses rechazaron categóricamente el accionar del ELN, advirtiendo que este tipo de hechos criminales atentan directamente contra la tranquilidad del territorio e infringen de manera flagrante el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y los Derechos Humanos de las comunidades aledañas.

    Por el momento, se mantendría una fuerte presencia militar en el corredor vial para evitar posibles represalias o nuevos intentos de bloqueo por parte de esta estructura armada.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Medellín está en Obra – Cancha Alejandro Echavarría Comuna 9

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.