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    Tensión en la UdeA: Denuncian desalojo con armas de fuego por parte de «capuchos» y el Distrito advierte que no lo va a permitir

    «Estamos dispuestos a defender a Medellín con toda la fuerza del Estado»: Manuel Villa, secretario de Seguridad de Medellín

    Publicado por: SoloDuque

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    Fotos: David Toledo
    Tensión en la UdeA: Denuncian desalojo con armas de fuego por parte de «capuchos» y el Distrito advierte que no lo va a permitir

    Resumen: Frente a los reportes de caos, la respuesta oficial no se hizo esperar. A las 12:53 p. m., Manuel Villa Mejía emitió una fuerte declaración, confirmando la postura de cero tolerancia de la Alcaldía f

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La mañana de este miércoles 3 de junio, las alarmas se encendieron en torno a la Universidad de Antioquia (UdeA) tras graves denuncias sobre la presencia de personas armadas obligando a la evacuación del campus. La situación generó un rápido y contundente pronunciamiento por parte de funcionarios de la administración distrital.

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    Fotos: Manuel Villa, Secretario de Seguridad de Medellín

    La alerta ciudadana y política

    El primer reporte público de la jornada lo realizó David Toledo, excandidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático. A las 10:43 a. m., a través de su cuenta de X, Toledo alertó sobre la crítica situación de orden público y un inminente riesgo para la comunidad universitaria.

    «¡Atención! Con armas de fuego las milicias urbanas obligan a desalojar la UDEA. Muchos estudiantes me escriben pidiendo apoyo. Señor @FicoGutierrez envíe la fuerza pública urgente, evitemos que asesinen a estudiantes», manifestó Toledo, haciendo un llamado directo al alcalde de Medellín para intervenir el campus.

    La dura respuesta de la Administración

    Frente a los reportes de caos, la respuesta oficial no se hizo esperar. A las 12:53 p. m., Manuel Villa Mejía emitió una fuerte declaración, confirmando la postura de cero tolerancia de la Alcaldía frente a estos actos y lanzando duras acusaciones sobre las motivaciones políticas detrás de los disturbios.

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    Fotos: Manuel Villa, Secretario de Seguridad de Medellín

    «Son capuchos, bandidos, terroristas y criminales. Quieren incendiar al país. Son uno de los brazos armados de quienes amenazan e intimidan para quedarse en el poder», sentenció categóricamente Villa.

    El funcionario dejó claro que no cederán ante las vías de hecho y lanzó una advertencia directa a los encapuchados que han tomado el control temporal de las instalaciones:

    «Pero aquí se equivocan. Estamos dispuestos a defender a Medellín con toda la fuerza del Estado», concluyó, abriendo la puerta a una inminente intervención de la Fuerza Pública para retomar el control y garantizar la seguridad en los alrededores de la universidad.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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