Tensión en la UdeA: Denuncian desalojo con armas de fuego por parte de «capuchos» y el Distrito advierte que no lo va a permitir

Resumen: Frente a los reportes de caos, la respuesta oficial no se hizo esperar. A las 12:53 p. m., Manuel Villa Mejía emitió una fuerte declaración, confirmando la postura de cero tolerancia de la Alcaldía f
Minuto30.com .- La mañana de este miércoles 3 de junio, las alarmas se encendieron en torno a la Universidad de Antioquia (UdeA) tras graves denuncias sobre la presencia de personas armadas obligando a la evacuación del campus. La situación generó un rápido y contundente pronunciamiento por parte de funcionarios de la administración distrital.
La alerta ciudadana y política
El primer reporte público de la jornada lo realizó David Toledo, excandidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático. A las 10:43 a. m., a través de su cuenta de X, Toledo alertó sobre la crítica situación de orden público y un inminente riesgo para la comunidad universitaria.
«¡Atención! Con armas de fuego las milicias urbanas obligan a desalojar la UDEA. Muchos estudiantes me escriben pidiendo apoyo. Señor @FicoGutierrez envíe la fuerza pública urgente, evitemos que asesinen a estudiantes», manifestó Toledo, haciendo un llamado directo al alcalde de Medellín para intervenir el campus.
La dura respuesta de la Administración
Frente a los reportes de caos, la respuesta oficial no se hizo esperar. A las 12:53 p. m., Manuel Villa Mejía emitió una fuerte declaración, confirmando la postura de cero tolerancia de la Alcaldía frente a estos actos y lanzando duras acusaciones sobre las motivaciones políticas detrás de los disturbios.
«Son capuchos, bandidos, terroristas y criminales. Quieren incendiar al país. Son uno de los brazos armados de quienes amenazan e intimidan para quedarse en el poder», sentenció categóricamente Villa.
El funcionario dejó claro que no cederán ante las vías de hecho y lanzó una advertencia directa a los encapuchados que han tomado el control temporal de las instalaciones:
«Pero aquí se equivocan. Estamos dispuestos a defender a Medellín con toda la fuerza del Estado», concluyó, abriendo la puerta a una inminente intervención de la Fuerza Pública para retomar el control y garantizar la seguridad en los alrededores de la universidad.
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