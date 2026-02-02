Resumen: Sin Cepeda en el tarjetón, el equilibrio de fuerzas internas cambiaría drásticamente, obligando a una reconfiguración de alianzas a menos de un mes de los comicios.

Tensión en el CNE: Conjueces del Centro Democrático y Partido Liberal decidirán el futuro de Iván Cepeda

Minuto30.com .- El panorama político colombiano se encuentra en un punto de máxima ebullición. El Consejo Nacional Electoral (CNE) no logró llegar a un consenso este lunes sobre la habilitación de Iván Cepeda, precandidato presidencial del Pacto Histórico, para participar en la consulta interpartidista del denominado ‘Frente por la Vida’ programada para marzo.

La decisión, que mantiene en vilo a las bases del petrismo, ha quedado en manos de dos conjueces, uno de ellos nominado por el Centro Democrático, lo que ha encendido las alarmas de una posible “persecución política”.

El “Trancón” en la Sala Plena: Una votación fracturada

La Sala Plena del CNE se convirtió en un tablero de ajedrez donde las fuerzas políticas midieron su pulso. Para que una decisión de esta magnitud sea aprobada, se requieren al menos seis votos de los magistrados. Sin embargo, tras horas de debate, la votación quedó estancada con un resultado de 4 a 5.

Los votos a favor de Cepeda provinieron de las magistradas Alba Lucía Velásquez y Fabiola Márquez (Pacto Histórico), acompañadas por Álvaro Echeverry y Altus Baquero (Partido Liberal).

En la orilla opuesta, votando en contra de la habilitación, se situaron Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático), Benjamín Ortiz (Partido Liberal), Maritza Martínez (Partido de la U), Alfonso Campo (Partido Conservador) y Cristian Quiroz, actual presidente del CNE por la Alianza Verde.

Esta división obligó al sorteo de conjueces para desatar el nudo jurídico. Los designados son Alejandro Felipe Sánchez Cerón, cuya cercanía con el uribismo es el principal punto de fricción, y Manuel Antonio Avella, del Partido Liberal. En caso de que alguno sea recusado, el turno será para Gustavo Martín Coral Verdugo, del partido Colombia Justa Libres.

¿Inhabilitado?

El sector del uribismo ha sido tajante: sostienen que Iván Cepeda incurre en inhabilidades legales que le impiden ser parte de la consulta de marzo. Aunque los detalles técnicos del recurso de revocatoria se manejan bajo reserva sumarial, el Centro Democrático insiste en que las reglas de juego deben aplicarse con rigor, sin importar el peso mediático del candidato.

Para el Pacto Histórico, este movimiento es visto como una estrategia para “descabezar” a una de las figuras más fuertes de la izquierda colombiana antes de llegar a las urnas. La presencia de Sánchez Cerón entre los conjueces es vista por los simpatizantes de Cepeda como un conflicto de intereses que podría viciar la imparcialidad del fallo esperado para este martes 3 de febrero.

Movilizaciones y el factor Washington: El tablero de Petro y Trump

La decisión de los conjueces no ocurre en el vacío. Coincide con una de las citas diplomáticas más importantes del año: el encuentro en Washington entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Ante la posibilidad de un fallo adverso en el CNE, Iván Cepeda ha hecho un llamado a la “movilización ciudadana” para defender lo que considera la legitimidad del Gobierno y el derecho a la participación política. Las marchas tienen un doble propósito: presionar al órgano electoral y mostrar un respaldo masivo al presidente Petro mientras este redefine la relación bilateral con la Casa Blanca bajo la administración Trump.

No permitiremos que a través de tecnicismos jurídicos se bloquee la voluntad popular”, han manifestado líderes del Pacto Histórico en redes sociales, preparando el terreno para una jornada que promete paralizar las principales arterias de Bogotá y Medellín.

El impacto en la Consulta del ‘Frente por la Vida’

Si el CNE, a través de sus conjueces, decide que Cepeda no puede ir a la consulta, el ‘Frente por la Vida’ sufriría un golpe estructural. La consulta de marzo es el mecanismo clave para unificar las fuerzas progresistas y definir un candidato único que compita por la sucesión presidencial.

Sin Cepeda en el tarjetón, el equilibrio de fuerzas internas cambiaría drásticamente, obligando a una reconfiguración de alianzas a menos de un mes de los comicios.

¿Qué sigue para los involucrados?

Sesión de Conjueces: Programada para la tarde de este martes.

Posibles Recusaciones: El equipo jurídico de Cepeda podría intentar apartar a Sánchez Cerón alegando falta de imparcialidad.

Calle vs. Institucionalidad: El éxito o fracaso de las movilizaciones convocadas determinará el costo político para el CNE.

La moneda está en el aire. Mientras los ojos del mundo están puestos en la reunión Petro-Trump, la democracia interna de Colombia se juega en una oficina del CNE donde dos abogados tendrán la última palabra sobre el futuro de uno de los políticos más influyentes del país.

Aquí más Noticias de Política