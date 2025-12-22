¡Tensión en el Chocó! 18 militares fueron secuestrados por comunidad indígena en Carmen de Atrato

Resumen: Los uniformados fueron rodeados por cerca de 200 personas y trasladados por la fuerza hacia un resguardo indígena local

Minuto30.com .- El departamento del Chocó es hoy escenario de una grave crisis institucional que pone a prueba la soberanía nacional. En las últimas horas, se confirmó el secuestro de 18 militares del Ejército Nacional en zona rural del municipio de Carmen de Atrato. Según los reportes oficiales, los uniformados fueron rodeados por cerca de 200 personas y trasladados por la fuerza hacia un resguardo indígena local.

El hecho ocurrió mientras las tropas desarrollaban operaciones legítimas y constitucionales contra el Eln, grupo narcoterrorista que mantiene una fuerte presencia en la zona y que es señalado como el principal dinamizador del reclutamiento de menores y el desplazamiento forzado de las comunidades étnicas.

“No existe territorio vedado”: El enérgico rechazo del Ministro de Defensa

La reacción del alto mando no se hizo esperar. El General Pedro Sánchez rechazó categóricamente la retención de los soldados, calificándola como un secuestro y una obstrucción directa a la función pública.

“La Constitución y la ley son claras: la Fuerza Pública tiene el deber y la facultad de estar donde sea necesario para proteger la vida de todos los colombianos. Cuando se cierran las puertas a la Fuerza Pública, se abren a la ilegalidad”, enfatizó el alto oficial, recordando que las operaciones en la zona responden a Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo.

El peligro de restringir la labor del Estado

Desde el sector oficial se ha advertido que este tipo de acciones, lejos de proteger a las comunidades, terminan debilitando el control estatal y facilitando el accionar de grupos criminales como el Eln. El secuestro de los 18 militares constituye delitos graves que ya han sido puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.

La preocupación de las autoridades radica en que el uso de la fuerza por parte de civiles para impedir misiones constitucionales vulnera los derechos humanos de los soldados y pone en riesgo la integridad de la misma comunidad ante posibles represalias o enfrentamientos con grupos ilegales que aprovechan el vacío de autoridad.

Canales activados para la liberación

A esta hora, se ha confirmado la activación de un Puesto de Mando Unificado con la participación del Ministerio del Interior, Gobernación del Chocó y Organismos de Derechos Humanos.

La prioridad absoluta del Gobierno y el Comando General de las Fuerzas Militares es garantizar la vida e integridad de los 18 hombres retenidos, evitando a toda costa una escalada de violencia en el resguardo indígena.

El Ministro envió un mensaje de firmeza a las comunidades del país, instándolas a construir confianza mutua en lugar de recurrir a mecanismos de presión ilegales. “La paz no se construye secuestrando soldados. Cerrémosle juntos los espacios a los criminales”, concluyó.

Este incidente en Carmen de Atrato reabre el debate nacional sobre la autonomía de los territorios indígenas y el alcance de las Fuerzas Militares para combatir el narcotráfico y el terrorismo en zonas protegidas.

Aquí más Noticias de Colombia