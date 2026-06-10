Resumen: El Washington Post informó que la reunión entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde de Nueva York no se realizó tras presuntas advertencias del Departamento de Estado de EE. UU. sobre posibles consecuencias relacionadas con su visado. Según el medio, la decisión habría sido interpretada por funcionarios colombianos como una señal de presión diplomática. El hecho se da en medio de tensiones entre Bogotá y Washington.

¡Tensión diplomática! EE. UU. habría frenado reunión entre Petro y el alcalde de Nueva York

El encuentro previsto entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, habría sido suspendido tras la intervención indirecta de la administración del presidente estadounidense Donald Trump, según un reporte del Washington Post.

De acuerdo con lo publicado por el medio, la reunión hacía parte de la agenda del mandatario colombiano en el marco de su visita a Nueva York y representaba el primer acercamiento del alcalde neoyorquino con un jefe de Estado extranjero. Sin embargo, el diálogo nunca llegó a concretarse.

Según cuatro personas citadas por el Washington Post, la intención del encuentro era abrir un espacio de conversación sobre la democracia en el continente, además de proyectar a Mamdani como una figura relevante dentro de sectores progresistas a nivel internacional.

No obstante, el medio señala que el Gobierno colombiano decidió cancelar la cita después de una reunión sostenida en Bogotá entre funcionarios de ambos países, en la que representantes del Departamento de Estado habrían manifestado su inconformidad con la actividad.

Señalamientos sobre restricciones diplomáticas

Las fuentes consultadas por el Washington Post aseguran que, tras ese intercambio, la postura estadounidense fue interpretada por funcionarios colombianos como una advertencia sobre posibles consecuencias para el presidente Petro si el encuentro se mantenía en la agenda.

Según dos de las personas citadas, esa percepción incluyó la posibilidad de que el mandatario colombiano enfrentara una situación adversa relacionada con su ingreso o permanencia en territorio estadounidense, en el contexto de las restricciones vigentes sobre su visa.

Un funcionario del Departamento de Estado, citado por el medio, señaló que la actividad no era compatible con las condiciones impuestas al presidente colombiano.

“Una visa es un privilegio, no un derecho”, dijo el funcionario del Departamento de Estado.

En esa misma línea, agregó:

“La visa estadounidense de cualquier persona corre el riesgo de ser revocada si visita Estados Unidos e insta de manera escandalosa a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes del presidente debidamente electo de los Estados Unidos”.

Posteriormente, tras las conversaciones entre delegaciones de ambos países, el Gobierno colombiano habría informado al equipo del alcalde Mamdani que la visita de Petro sería acortada, lo que dejó sin posibilidad la realización del encuentro.

Tensiones políticas en aumento

El caso se presenta en medio de un ambiente de creciente fricción entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, particularmente entre Gustavo Petro y Donald Trump.

De hecho, recientes declaraciones del mandatario colombiano en redes sociales han reflejado diferencias con el gobierno estadounidense, luego de que Trump expresara respaldo a un candidato presidencial colombiano.

En respuesta, Petro escribió en su cuenta de X:

“Al presidente Donald Trump le informo que la Constitución de Colombia prohíbe apoyos y dineros extranjeros. Es delito en Colombia que dineros extranjeros traten de modificar la opinión libre de la colombianidad a través de grandes campañas de inteligencia artificial, transformando la mentira en verdad”.

Y ¿qué pasa si en elecciones en EEUU las gana otra manera de pensar? Las relaciones entre países no deben construirse sobre ideologías efímeras, sino sobre pactos por la Vida y la Libertad permanentes, como le propuse al presidente Donald Trump, frente al retrato de Abraham… https://t.co/QZxfMb4Sa9 — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 10, 2026

El episodio también se enmarca en antecedentes recientes relacionados con restricciones de visado al jefe de Estado colombiano, tras declaraciones realizadas en territorio estadounidense durante eventos diplomáticos anteriores.

Por ahora, ni la Casa Blanca ni el Gobierno colombiano han emitido un pronunciamiento adicional sobre la versión del Washington Post, mientras el hecho sigue generando interpretaciones sobre el alcance de las tensiones diplomáticas entre ambos países.