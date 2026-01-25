La noche de este domingo 25 de enero, el ejército hace presencia en el municipio de Briceño, donde hay fuertes combates entre el Clan del Golfo y las Disidencias farc, por el control teritorial

Resumen: El municipio de Briceño ha sido históricamente un punto neurálgico para los grupos armados debido a su ubicación geográfica, que conecta rutas estratégicas hacia el Bajo Cauca y el Nudo del Paramillo

Tensión en Briceño: Ejército interviene tras fuertes combates entre el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC

Minuto30.com .- La Séptima División del Ejército Nacional confirmó que tropas de la Cuarta Brigada se desplazan a esta hora hacia el sector para intervenir en los violentos enfrentamientos que sostienen dos estructuras criminales de alto impacto.

De acuerdo con el reporte oficial, las confrontaciones son protagonizadas por el Clan del Golfo (Autodefensas Gaitanistas de Colombia) y la Estructura 36, un grupo armado organizado residual (disidencias de las FARC). La disputa territorial entre estos grupos ha puesto en grave riesgo a la comunidad campesina de la zona.

Desplazamiento y confinamiento: El impacto en la población

La intervención militar, liderada por el Batallón de Artillería de Campaña N.º 4, tiene como prioridad absoluta la protección de la población civil, que se ha visto atrapada en medio del fuego cruzado. Las autoridades han reportado de manera preliminar situaciones de confinamiento y desplazamiento forzado de varias familias que huyen de los combates.

El Ejército Nacional señaló que sus soldados avanzan con el firme propósito de:

Restablecer el control institucional en las veredas afectadas.

Permitir el retorno seguro de las familias que han tenido que abandonar sus hogares.

Garantizar la libre movilidad en las vías terciarias, actualmente bloqueadas por el temor a las acciones armadas.

#AEstaHora | Nuestros soldados del Batallón de Artillería de Campaña N.º 4 de la #CuartaBrigada, avanzan hacia el sector donde se presentan confrontaciones entre el grupo armado organizado Clan del Golfo y el grupo armado organizado residual Estructura 36, en zona rural del… pic.twitter.com/nfVyJorthR — Séptima División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div7) January 26, 2026

Briceño: Un corredor estratégico en disputa

El municipio de Briceño ha sido históricamente un punto neurálgico para los grupos armados debido a su ubicación geográfica, que conecta rutas estratégicas hacia el Bajo Cauca y el Nudo del Paramillo. La “Estructura 36” y el “Clan del Golfo” mantienen una guerra abierta por el control de las economías ilícitas y los corredores de movilidad en esta subregión del departamento.

La Cuarta Brigada ha reforzado la seguridad en los puntos de acceso al municipio y se espera que, una vez asegurado el territorio, se realice un consejo de seguridad para evaluar el balance de víctimas o capturas tras las confrontaciones.

Aquí más Noticias de Antioquia