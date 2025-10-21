TENSIÓN AL MÁXIMO: Petro y EE. UU. sostienen reunión de emergencia para «subsanar impase»

Resumen: Durante el encuentro, que incluyó al Presidente, Gustavo Petro Urrego; el Embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña y el encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, el mandatario colombiano ratificó el compromiso con la sustitución de cultivos y urgió a EE. UU. a basarse en cifras reales