TENSIÓN AL MÁXIMO: Petro y EE. UU. sostienen reunión de emergencia para «subsanar impase»

Minuto30.com .- El Gobierno de Colombia y Estados Unidos sostuvieron una reunión «larga, franca y constructiva» con el objetivo de resolver el actual impase en sus relaciones bilaterales, confirmando que habrá nuevos encuentros para una pronta solución; así lo confirmó la cancillería de Colombia.
Durante el encuentro, que incluyó al Presidente, Gustavo Petro Urrego; el Embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña y el encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, el mandatario colombiano ratificó el compromiso con la sustitución de cultivos y urgió a EE. UU. a basarse en cifras reales de la lucha antidrogas, señalando errores reconocidos por la ONU en mediciones anteriores.
Comunicado de la Cancillería
