Tenistas colombianos tuvieron jornada memorable

Los tenistas colombianos se vistieron de gala en la tercera jornada del cuadro principal de Wimbledon (Reino Unido, césped) y lo ha hecho con los dos mejores representantes que tiene en la actualidad en la modalidad de sencillos.

Daniel Galán (Equipo Colsanitas) ha conseguido su primer triunfo en cuadro principal en el césped sagrado de Londres; mientras que María Camila Osorio (Equipo Colsanitas, Club Comfanorte) ha demostrado otra prueba de resiliencia para sacar su boleto a la tercera ronda de un Grand Slam por primera vez en su carrera.

La jornada en Wimbledon inició con Galán haciendo su debut absoluto en el main draw de Wimbledon con una sobresaliente victoria ante el argentino Federico Coria (87º) por 6-4, 4-6, 7-5, 7-5, lo que le permite sumar su tercer triunfo en cuadros principales de eventos de Grand Slam (sumando los dos que consiguió en 2020 en Roland Garros).

El santandereano mostró, en líneas generales, una buena faceta con su servicio (ganó el 73 % de los puntos con el primero), pero lo más destacado es que ha seguido insistiendo en una línea que viene trabajando, incluso desde la temporada de tierra: sus ataques a la red. En esta ocasión, Galán ganó 65 de 95 puntos que disputó en esta parte de la cancha, casi el tripe de los de su rival.

Galán, que solo registraba dos presencias previas en Wimbledon (qualy de 2018 y 2019), ahora tendrá un duro reto ante el italiano Lorenzo Sonego (27º), rival con el que tuvo la oportunidad de medirse este año en el Masters de Miami.

“Es un jugador muy difícil de enfrentar”, expresó el jugador de Turín sobre Galán en la rueda de prensa tras superar el debut ante el portugués Pedro Sousa.

“Tiene un gran talento y puede hacer un poco de todo. Ahora no tengo muy presente el partido de Miami, pero debo hacer un gran partido para poder ganar porque es un jugador que va adelante, tiene una buena derecha, un buen servicio, responde bien. Es un jugador completo y tendré que hacer un buen partido”, agregó el deportista, quien tiene ilusión de seguir en competencia en Wimbledon.

María Camila Osorio también dejó en alto el nombre del país en Wimbledon

María Camila Osorio también tuvo una jornada memorable en el Gran Slam.

La cucuteña venía motivada tras su victoria en primera ronda ante la rusa Anna Kalinskaya y buscaba no solo avanzar a la tercera ronda, sino también ganar su quinto partido en la actual edición de Wimbledon (viene de superar la qualy).

Y para ello tenía una rival de mucho cuidado, la también rusa Ekaterina Alexandrova (36º), quien puso en muchos aprietos a Osorio en el inicio del primer set, pero luego la colombiana sacó la garra innata para vencerla por 7-5, 6-2 y así obtener su primer éxito ante una jugadora top 40.

La actual 94 del mundo, que ya acumula cerca de 10 horas en cancha en Londres, tuvo que ser atendida por los médicos de la organización cuando estaba 0-4 abajo y dos quiebres en contra, un momento que terminó siendo crucial para lo que faltaba del encuentro de Wimbledon.

“No estaba pensando tanto en el marcador porque yo me sentía jugando bien, los puntos y los games eran muy apretados”, sentenció la colombiana en una emotiva rueda de prensa donde, evidentemente, se notaba incrédula ante lo que había conseguido.

El problema esta vez fue en la espalda, con unos espasmos que no le permitían tener la mejor movilidad. Sin embargo, tras el tratamiento empezó a recuperar las sensaciones y sintió que podía tener chances en el partido.

“Desde ese momento supe que lo podía sacar”, apuntó. “He jugado muchos partidos, este es un nivel muy alto y la verdad estoy exigiendo mi cuerpo al máximo. Toca manejarlo (el problema de la espalda) para el siguiente partido. La verdad estoy sorprendida, no sé ni cómo lo he hecho”, expresó la deportistas, tras instalarse en la tercera fase de Wimbledon.

Incluso, la cucuteña tuvo claro que si tenía que retirarse en algún momento, sin dudarlo lo hubiera hecho: “En algún momento dije ‘si esto va a peor, si me siento peor de la espalda, pues paro’. Sentía el músculo tensionado, entonces pensé en retirarme, pero gracias a Dios no fue a peor”.

Para la colombiana la clave también estuvo en mantener la intensidad de los rallies que proponía la europea, jugadora de tiros más profundos, incisivos y que generaban mayor peligro.

“Mi idea era empezar a jugar más largo o tratar de abrir con slice para en el siguiente punto tomar la iniciativa. Estaba 0-4 pero tranquila porque jugaba bien y sabía que en algún momento podía quebrar y luego mantener mi saque”, expresó.

“También empecé a mantener un poco más los intercambios, a moverla un poco más porque parada ella jugaba excelente. Ella también empezó a fallar más porque al principio la sentía muy sólida: yo tiraba cualquier tiro y ella todas las metía. Eso era complicado. Gracias a Dios mantuve la calma y se pudo sacar otro partido adelante”, sostuvo.

Osorio hace historia en Wimbledon

El premio se puede decir que es triple. Camila Osorio alcanza por primera vez la tercera ronda en un Grand Slam, es la segunda colombiana que lo hace en Wimbledon (Isabel Fernández lo logró en 1974) y ahora jugará ante la actual número 4 del mundo y segunda preclasificada del torneo, la bielorrusa Aryna Sabalenka.

“Esto es para lo que uno trabaja (risas) Es un sueño poder jugar ante este tipo de jugadoras, es un premio poder estar donde estoy así que voy a disfrutarlo al máximo. Es una emoción muy grande tener esa oportunidad y quiero dar lo mejor de mí. Como ustedes saben, voy a luchar hasta el final”, recalcó.

Por último, y no menos importante, Camila Osorio dejó claro de dónde saca la fuerza para salir de los momentos complicados, para luchar cuando las cosas se ponen difíciles

“Yo no tengo psicólogo ni tampoco medito. Yo creo mucho en Dios y leo mucho la Biblia, hay cosas que son muy sabias que uno saca de ahí. Yo siempre trato de jugar bola a bola, me esfuerzo al máximo sea que vaya perdiendo o ganando, si no se dan las cosas siempre sé que vendrá algo mejor”, concluyó la deportistas, quien tendrá una nueva oportunidad de mostrar su talento en Wimbledon.

Con información de Fedecoltenis









Bueno, han pasado 47 años 😆 🇨🇴 Camila Osorio sigue haciendo historia en el tenis colombiano. #Wimbledon pic.twitter.com/my6fGb47nu — Fedecoltenis (@fedecoltenis) June 30, 2021