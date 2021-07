[Video] Tenista perdió un torneo y de la rabia rompió un vidrio

Se ha viralizado en redes sociales un video que inmortalizó la reacción del tenista argentino Renzo Olivo tras ser derrotado y eliminado del Challenger de Perugia, Italia.

En la grabación se observa como el deportista toma la pelota y la lanza con furia hacia una ventana de un edificio cercano, los vidrios se rompen y caen, por fortuna, tras el suceso no se registraron heridos pero si conmoción entre los presentes por la reacción del jugador que ocupa el puesto 193 del ranking de la ATP.

Rápidamente el video se extendió por las redes sociales, acusando al jugador por su mala actitud, algunos incluso aseguraron que no es la primera vez que Olivo tiene una reacción similar.

Ante este comportamiento y las indudables evidencias, el deportista podría enfrentarse a una cuantiosa multa.

Unreal scenes on the challenger tour… After losing the match, Olivo hit (and destroyed!) a glass pane after smashing the ball in frustration.

Gladly, nobody got injured. pic.twitter.com/rnMm9bUeBV

