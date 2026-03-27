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Resumen: El estruendo de las balas interrumpió la cotidianidad de la calle 48DD con carrera 99F. Según relatos de los habitantes del sector, tras las detonaciones, observaron a un hombre tendido en un callejón

¡Tenía un casco puesto! Lo mataron de dos tiros en la cabeza y nadie lo conocía en San Javier

Minuto30.com .- La tarde del pasado jueves 26 de marzo se tiñó de sangre en el sector de La Quiebra, en la Comuna 13 (San Javier). El cuerpo de un hombre del que se desconoce su identidad fue hallado tendido en plena calle, luego de que se escucharan unos disparos en el lugar.

Los hechos: “Se escucharon varios disparos”

Eran aproximadamente las 5:00 p. m. cuando el estruendo de las balas interrumpió la cotidianidad de la calle 48DD con carrera 99F. Según relatos de los habitantes del sector, tras las detonaciones, observaron a un hombre tendido en un callejón, sin signos vitales y con un casco de motocicleta aún puesto.

Según testigos, el cuerpo tenía dos heridas mortales ocasionadas por arma de fuego: una en el mentón y otra en la cabeza.

Descripción de la víctima

El hombre, que no portaba documento de identidad, tenía entre 25 y 30 años aproximadamente; era de contextura delgada, tez trigueña, 1.70 metros de estatura y cabello corto negro.

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Al momento de su muerte vestía camisa negra, jean azul oscuro y tenis negros.

Si bien portaba casco de motocicleta, en el lugar no se encontró vehículo alguno.