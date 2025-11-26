¡Tenía camiseta amarilla! Miyer Antonio se extravió en el barrio Fátima

Resumen: Miyer Antonio Londoño, de 48 años de edad, se encuentra desaparecido desde el pasado 25 de noviembre de 2025 en el barrio Fátima de Medellín

Minuto30.com .- Miyer Antonio Londoño, de 48 años de edad, se encuentra desaparecido desde el pasado 25 de noviembre de 2025 en el barrio Fátima de Medellín. Las autoridades han activado la búsqueda y solicitan la colaboración ciudadana para dar con su paradero.

Al momento de su desaparición, Miyer Antonio vestía una camiseta de color amarillo, pantalón jean azul oscuro y tenis negros. Mide 1.80 metros de estatura, es de piel morena y contextura delgada. Como señal particular distintiva, tiene el cabello y la barba entrecanos.

Cualquier persona que posea información sobre Miyer Antonio Londoño puede comunicarse de inmediato con la Unidad de Personas Desaparecidas de la Fiscalía. Los números de contacto son: teléfono fijo 5903108 (Ext. 41351) o el celular 3185322852.