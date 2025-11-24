¿Tenía ansiedad? Descubren que el primer chicle lo masticó «una adolescente» hace 10.500 años

Resumen: Este descubrimiento no solo nos da información genética crucial, sino que también confirma una verdad universal: la necesidad de masticar algo cuando estás estresado es tan vieja como la civilización humana
Minuto30.com .- Un hallazgo histórico ha reescrito la prehistoria de los malos hábitos, revelando que el primer chicle de la humanidad fue masticado, no por un cavernícola aburrido, sino por una… ¡adolescente!
¿El Origen del Chicle?
Este “chicle” prehistórico data de hace 10.500 años y fue hallado en el yacimiento de Huseby Klev, Suecia. Se trata de una goma de brea de abedul, una sustancia natural utilizada como adhesivo en la Edad de Piedra, pero claramente, también como entretenimiento.
La Primera “Masticadora”:
Los análisis de ADN confirmaron que la brea fue masticada por una joven, probablemente una adolescente. La comunidad científica sugiere que lo usaba para ablandar el material o como antiséptico, pero seamos honestos: seguramente estaba aburrida, pensando en sus problemas, o intentando desesperadamente quitarse el sabor a mamut de la boca.
Gracias al ADN preservado en el chicle, sabemos que la joven tenía los ojos azules, la piel oscura y era más cercana genéticamente a los cazadores-recolectores de la Europa occidental de la época. Es decir, ¡tenemos el primer retrato genético de alguien que estaba tan nerviosa que necesitaba masticar algo!
Este descubrimiento no solo nos da información genética crucial, sino que también confirma una verdad universal: la necesidad de masticar algo cuando estás estresado es tan vieja como la civilización humana.
¡La primera “gomita” de la historia tenía que ser de una adolescente!
