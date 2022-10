“Hoy mi carrera profesional y mi persona se han visto juzgada, tengo que ir al psicólogo” Karen Abudinen

La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá negó la solicitud que pedía declarar víctima a la exministra de las TIC, Karen Abudinen, tras el escándalo de corrupción en Centros Poblados.

El tribunal determinó que no se pudo probar cuál fue el prejuicio que sufrió la exministra por el escándalo de corrupción en el que se perdieron $70.000 millones de pesos. Sin embargo, Abudinen aseguró que fue engañada mientras ejercía el cargo de ministra, por lo cual debía ser acreditada como víctima.

“Mi condición se trata porque me hicieron un daño donde incluso en las redes sociales no paran de presionar por un daño que no he cometido”, dijo la exministra Abudinen.

También agregó que su vida profesional y personal se han visto afectadas por un hecho que no cometió.

“Hoy mi carrera profesional y mi persona se han visto juzgada, tengo que ir al psicólogo (…) Si ellos no hubieran entregado los documentos falsos, a los cuales ellos sabían, yo no estuviera pasando todas estas cargas, afectivas, profesional y personales”, declaró la exministra durante la audiencia.

