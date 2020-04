¡Téngalo presente! Personas que realicen domicilios deben mantener medidas de distanciamiento social

Teniendo en cuenta la medida de aislamiento preventivo obligatorio que rige en el país en el marco de la emergencia sanitaria por la epidemia de COVID-19, el Ministerio de Salud y Protección es enfático en el cumplimiento de los lineamientos para el funcionamiento de restaurantes, supermercados y demás negocios que provean de alimentos y bebidas a la ciudadanía.

Teniendo en cuenta lo anterior, las plataformas de domicilios, así como los servicios domiciliarios propios de las empresas deben seguir una serie de normas para la seguridad de ellos y de quienes reciben, por lo cual se hace imprescindible acatar las medidas de distanciamiento social establecidas por el gobierno Nacional.

“Solicitamos a las empresas de domicilios que cumplan a cabalidad con las medidas de aislamiento social que son para beneficio de todos. Es responsabilidad de empleadores reiterar estas medidas so pena de no cometer infracciones en el marco de la emergencia sanitaria por no acatar lo expuesto”, señaló el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez.

Recordamos que, además de la distancia social con la persona que reciba, es importante mantener dos metros de distancia con otros domiciliarios para evitar riesgos y no generar grupos de varios trabajadores en un mismo lugar a esperas de nuevas órdenes de servicio.

Reiteramos los lineamientos emitidos por el Ministerio:

1. Las empresas deberán establecer control diario del estado de salud de sus trabajadores, evitando que los que tengan síntomas de gripa presten servicios.

2. Las empresas deben dotar de mascarilla quirúrgica y guantes desechables a sus trabajadores.

3. Dotar de overol o bata al domiciliario.

4. Dotar de bolsas para que el trabajador guarde la ropa de trabajo y posterior lavado.

5. Procurar pagos con tarjeta débito o crédito y evitar el efectivo.

6. Mantener 2 metros de distancia entre el trabajador y el usuario.

7. Desinfectar los vehículos y elementos de seguridad con alcohol y portar un kit que incluya agua jabonosa o gel antibacterial, toallas desechables, tapabocas y bolsas.

8. Evitar ingresar a los domicilios.

9. Entregar los productos en doble bolsa.

10. Los trabajadores deben lavarse las manos mínimo cada 3 horas. Así como al empezar y terminar servicios.

11. Si algún trabajador presenta síntomas de gripa deberá informar a la autoridad sanitaria o a la EPS.

12. Llevar un registro de entregas con dirección y teléfono.

13. Fomentar el consumo de agua potable y la disminución de tabaco.

14. El tapabocas debe cubrir boca y nariz y siempre en buenas condiciones.

Por su parte los usuarios y consumidores también deben tener en cuenta recomendaciones de precaución a la hora de recibir sus domicilios:

1. Evitar recibir personas que tengan síntomas de gripa.

2. Usar tapabocas y guantes para recibir los domicilios.

3. El tapabocas debe cubrir boca y nariz y siempre en buenas condiciones.

4. Procurar pagar el valor justo en caso de pagar con efectivo o preferiblemente con tarjeta de crédito o débito.

5. Mantener 2 metros de distancia con el domiciliario.

6. Si es propiedad horizontal, procurar recibir el domicilio en recepción.

7. Solicitar que el producto venga en doble bolsa.