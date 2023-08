¿Gana el amor o el ego? mujer con enfermedad terminal le pide a su esposo que la deje tener sexo con su ex

En rede sociales se hizo viral la historia de un hombre, que enfrenta una situación muy particular con su esposa, y es que tras ella haber sido diagnosticada con una enfermedad terminal, le propone tener sexo por última vez con su ex pareja.

Este hombre compartió a través de una red social, sus sentires, con el ánimo de desahogarse y también de recibir consejos, pues aseguró sentirse «destrozado» por qué la esperanza de vida de su mujer es de «máximo 9 meses» y él quiere hacer que sus últimos días de verdad sean felices.

Esta pareja lleva 10 años de casados y él afirma «no recordar la vida sin ella y no saber qué va a hacer una vez se haya ido».

Con la intención de hacer que sus últimos meses de vida sean realmente felices, este esposo le propuso cumplirle los deseos que tuviera que claramente estuvieran a su alcance, pero nunca imaginó con lo que le iba a salir.

“Hace poco me sentó y me dijo que una de las últimas cosas que quería hacer era tener relaciones sexuales con un ex. Por supuesto, me sorprendió y cuando le pregunté por qué diablos desea eso, básicamente, ella piensa que su amante físicamente más compatible y satisfactorio era él. Ella me dio todo un monólogo sobre cómo el sexo a veces es solo físico y lo emocionalmente satisfactorio que es el sexo conmigo, pero fue horrible llegar a ese punto”, afirmó.

El deseo de su esposa, hace que el hombre esté en un dilema, pues no sabe si negarle a mi esposa moribunda esta petición, que invade su propio ego, o poner por delante el amor que le tiene, y dejar que tenga relaciones con otro hombre con el que ella siente que es mejor.

“Honestamente, me siento muy enfadado y traicionado porque ella me pida esto. Siento que estoy en una posición en la que tengo que decir que sí, porque ella se está muriendo”, confesó.

Por último, el hombre aseguró que sabe que es lo que quiere contestar, pero no sabe si es lo correcto. «Me duele mucho que el sexo con un ex aparentemente fuera tan bueno como para necesitar hacerlo una vez antes de morir. Odio esta situación y no estoy seguro de qué hacer”, finalizó.

Claramente esta situación ha generado un debate en redes y muchos creen que posiblemente sea falso. Sin embargo, la historia ha generado un debate sobre la lealtad, la empatía y las expectativas sobre una relación.

