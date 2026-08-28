Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Viernes: 7 - 9 7 - 9
Pico y Placa Medellín Viernes: 7 - 9 7 - 9
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Tendría nexos con ELN, disidencias y Clan del Golfo! Cayó en El Dorado peligroso mexicano del Cártel Jalisco Nueva Generación

    El emisario del cártel era considerado un objetivo de alto valor y es requerido por la justicia estadounidense

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Tendría nexos con ELN, disidencias y Clan del Golfo! Cayó en El Dorado peligroso mexicano del Cártel Jalisco Nueva Generación

    Resumen: El ciudadano mexicano coordinaba el envío de cocaína hacia Estados Unidos y Nueva Zelanda. Para mover la droga, mantenía oscuras alianzas con el 'Clan del Golfo', el ELN y las disidencias en Colombia.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Minuto30.com .- Un contundente golpe a las redes transnacionales del narcotráfico se registró en las últimas horas en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. Las autoridades confirmaron la captura con fines de extradición de un ciudadano de nacionalidad mexicana, señalado de ser una pieza clave en el engranaje del temido Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

    La retención del extranjero se materializó gracias a una operación de inteligencia coordinada entre la Policía Nacional de Colombia, la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA) y la Fiscalía General de la Nación.

    El emisario del cártel era considerado un objetivo de alto valor y es requerido por la justicia estadounidense para responder por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de sustancias ilícitas.

    captura narco

    Las rutas internacionales del CJNG

    De acuerdo con el reporte oficial entregado por la Policía Nacional, el ciudadano mexicano desempeñaba un rol estratégico en la logística criminal del cártel. Su misión principal en el país consistía en coordinar la adquisición y el envío de grandes cargamentos de cocaína desde Colombia hacia diferentes mercados internacionales.

    Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

    Las investigaciones revelaron que las rutas controladas por este presunto narcotraficante no solo abarcaban el tránsito hacia Centroamérica y Estados Unidos, sino que lograban extender sus tentáculos hasta Nueva Zelanda, uno de los mercados más lucrativos para la venta de alcaloides.

    Financiando el conflicto: alianzas en Colombia

    Para garantizar la producción, el acopio y el tránsito seguro de los cargamentos de droga hacia los puertos y pistas clandestinas, el emisario del CJNG habría tejido una compleja red de alianzas criminales en el territorio colombiano.

    La inteligencia policial determinó que este sujeto mantenía nexos directos y de financiación con las principales estructuras armadas del país. Sus socios en Colombia incluían al ‘Clan del Golfo’, la guerrilla del ELN y facciones de las disidencias identificadas como el EMBF. Esta cooperación criminal evidencia cómo los cárteles mexicanos continúan inyectando millonarios recursos que oxigenan el conflicto armado interno.

    El capturado fue puesto a disposición de las autoridades competentes y permanece bajo estrictas medidas de seguridad mientras se surten los trámites diplomáticos y legales ante la Corte Suprema de Justicia para avalar su extradición a los Estados Unidos.

    Sigue a Minuto30 en Google Recibe más noticias nuestras en Google Discover. Seguir
    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez entrega avances sobre procesos contra la Alcaldía de Quintero por corrupción

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.