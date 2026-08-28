Resumen: El ciudadano mexicano coordinaba el envío de cocaína hacia Estados Unidos y Nueva Zelanda. Para mover la droga, mantenía oscuras alianzas con el 'Clan del Golfo', el ELN y las disidencias en Colombia.

¡Tendría nexos con ELN, disidencias y Clan del Golfo! Cayó en El Dorado peligroso mexicano del Cártel Jalisco Nueva Generación

Minuto30.com .- Un contundente golpe a las redes transnacionales del narcotráfico se registró en las últimas horas en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. Las autoridades confirmaron la captura con fines de extradición de un ciudadano de nacionalidad mexicana, señalado de ser una pieza clave en el engranaje del temido Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La retención del extranjero se materializó gracias a una operación de inteligencia coordinada entre la Policía Nacional de Colombia, la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA) y la Fiscalía General de la Nación.

El emisario del cártel era considerado un objetivo de alto valor y es requerido por la justicia estadounidense para responder por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de sustancias ilícitas.

Las rutas internacionales del CJNG

De acuerdo con el reporte oficial entregado por la Policía Nacional, el ciudadano mexicano desempeñaba un rol estratégico en la logística criminal del cártel. Su misión principal en el país consistía en coordinar la adquisición y el envío de grandes cargamentos de cocaína desde Colombia hacia diferentes mercados internacionales.

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Las investigaciones revelaron que las rutas controladas por este presunto narcotraficante no solo abarcaban el tránsito hacia Centroamérica y Estados Unidos, sino que lograban extender sus tentáculos hasta Nueva Zelanda, uno de los mercados más lucrativos para la venta de alcaloides.

Financiando el conflicto: alianzas en Colombia

Para garantizar la producción, el acopio y el tránsito seguro de los cargamentos de droga hacia los puertos y pistas clandestinas, el emisario del CJNG habría tejido una compleja red de alianzas criminales en el territorio colombiano.

La inteligencia policial determinó que este sujeto mantenía nexos directos y de financiación con las principales estructuras armadas del país. Sus socios en Colombia incluían al ‘Clan del Golfo’, la guerrilla del ELN y facciones de las disidencias identificadas como el EMBF. Esta cooperación criminal evidencia cómo los cárteles mexicanos continúan inyectando millonarios recursos que oxigenan el conflicto armado interno.

El capturado fue puesto a disposición de las autoridades competentes y permanece bajo estrictas medidas de seguridad mientras se surten los trámites diplomáticos y legales ante la Corte Suprema de Justicia para avalar su extradición a los Estados Unidos.