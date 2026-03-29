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    Tendida en la cama y sin vida, fue hallada una mujer en Andes ¿qué pasó?

    Nadie se percató del ataque del que fue víctima la mujer dentro de su habitación

    Publicado por: SoloDuque

    Balacera y explosiones tras choque entre el Ejército y el Clan del Golfo en Andes
    Foto de archivo.
    Tendida en la cama y sin vida, fue hallada una mujer en Andes ¿qué pasó?

    Resumen: Los vecinos manifestaron que durante la noche y la madrugada no se escucharon ruidos extraños, gritos o alteraciones que alertaran sobre el ataque

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Un trágico hallazgo se registró la tarde del sábado 28 de marzo de 2026 en la zona urbana del municipio de Andes, Antioquia. Una mujer fue encontrada sin vida dentro de una residencia, en lo que preliminarmente se investiga como un posible homicidio.

    La alerta se dio alrededor de la 1:00 p.m., cuando la arrendataria de la vivienda se disponía a entregarle el almuerzo a la víctima. Al ingresar a la habitación, se topó con una escena aterradora: la mujer yacía sobre la cama con múltiples heridas, al parecer, ocasionadas con un arma cortopunzante.

    Según testimonios de habitantes del sector, la víctima había ingresado a la residencia aproximadamente a las 10:00 p.m. del viernes 27 de marzo.

    Los vecinos manifestaron que durante la noche y la madrugada no se escucharon ruidos extraños, gritos o alteraciones que alertaran sobre el ataque.

    Una vez realizada la Inspección Técnica a cadáver se iniciaron las investigaciones que lleven a identificar al responsable de este crimen que enluta al municipio de Andes.

    Mujer asesinada en Andes. Foto: Cortesía

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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