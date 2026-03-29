Resumen: Los vecinos manifestaron que durante la noche y la madrugada no se escucharon ruidos extraños, gritos o alteraciones que alertaran sobre el ataque

Tendida en la cama y sin vida, fue hallada una mujer en Andes ¿qué pasó?

Minuto30.com .- Un trágico hallazgo se registró la tarde del sábado 28 de marzo de 2026 en la zona urbana del municipio de Andes, Antioquia. Una mujer fue encontrada sin vida dentro de una residencia, en lo que preliminarmente se investiga como un posible homicidio.

La alerta se dio alrededor de la 1:00 p.m., cuando la arrendataria de la vivienda se disponía a entregarle el almuerzo a la víctima. Al ingresar a la habitación, se topó con una escena aterradora: la mujer yacía sobre la cama con múltiples heridas, al parecer, ocasionadas con un arma cortopunzante.

Según testimonios de habitantes del sector, la víctima había ingresado a la residencia aproximadamente a las 10:00 p.m. del viernes 27 de marzo.

Los vecinos manifestaron que durante la noche y la madrugada no se escucharon ruidos extraños, gritos o alteraciones que alertaran sobre el ataque.

Una vez realizada la Inspección Técnica a cadáver se iniciaron las investigaciones que lleven a identificar al responsable de este crimen que enluta al municipio de Andes.