Resumen: En el Valle de Aburrá, más de 5.700 tenderos se han consolidado como el motor vital de la economía barrial al comercializar más de 760.000 unidades de Aguardiente Amarillo y Ron Viejo de Caldas durante el último año. Según la distribuidora Commerk, estos comerciantes han evolucionado hasta convertirse en influenciadores de confianza dentro de sus comunidades, encontrando en la venta de licores un margen de rentabilidad indispensable para sobrevivir ante la fuerte expansión de las cadenas de descuento y el aumento de los costos operativos. Para blindar la competitividad de este canal tradicional de cara al futuro, la compañía proyecta una modernización tecnológica y logística enfocada en la digitalización de pedidos, el análisis de datos y la implementación de modelos de reabastecimiento ultrarrápido.

Tenderos del Valle de Aburrá impulsan la economía barrial con la venta de más de 760 mil unidades de licor

En medio de un mercado altamente competitivo, el canal tradicional reafirma su poderío comercial en Antioquia. Más de 5.700 comerciantes se han consolidado como el motor de la economía de barrio, logrando comercializar más de 760 mil botellas de Aguardiente Amarillo y Ron Viejo de Caldas durante el último año.

Según datos revelados por Commerk, distribuidor oficial de ambas marcas en el departamento, el balance comercial de 2025 demuestra la vitalidad de las tiendas de barrio como un eslabón estratégico para llegar al consumidor final.

Cifras clave del mercado en 2025

El impacto de este sector en la región metropolitana se resume en los siguientes indicadores:

Ventas totales: Se comercializaron 620.000 unidades de Ron Viejo de Caldas y 140.000 unidades de Aguardiente Amarillo.

Fuerza de ventas: La red está compuesta por más de 5.700 tenderos, de los cuales 4.700 operan directamente en el Área Metropolitana.

Puntos de concentración: La mayor parte de la operación y el consumo se centraliza en Medellín, Bello, Sabaneta y Caldas.

El tendero: de vendedor a influenciador de confianza

Más allá de ser un simple punto de distribución, el tendero ha evolucionado hasta convertirse en un validador fundamental en la decisión de compra. Desde Commerk señalan que la confianza que estos comerciantes construyen con su comunidad es un activo que la publicidad tradicional no puede replicar: “Si el tendero dice ‘pruébelo que es bueno’, la barrera de entrada del consumidor desaparece”.

Para potenciar este canal, la distribuidora ha implementado una estrategia de mercado enfocada en la personalización y la eficiencia. Esto incluye rutas de abastecimiento ajustadas para evitar la falta de inventario, segmentación del portafolio según el estrato, incentivos por cumplimiento de metas y activaciones en el punto de venta con eventos musicales y combos promocionales.

El salvavidas frente a los nuevos retos comerciales

A pesar de su éxito, las tiendas de barrio enfrentan un panorama complejo. La fuerte expansión de cadenas de descuento (como D1, Ara y Dollarcity), el aumento de impuestos a las bebidas alcohólicas, y los crecientes costos operativos y de seguridad, han presionado al canal tradicional a reinventarse.

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En este escenario, los licores han cobrado un rol económico vital. Desde Commerk aseguran que las bebidas espirituosas representan un margen de ganancia crucial que ayuda a los tenderos a compensar la baja rentabilidad que dejan los productos básicos de la canasta familiar, como el arroz o la leche.

La ruta hacia la modernización

Para asegurar la competitividad del canal tradicional frente a las grandes superficies, la apuesta a futuro se centra en la transformación tecnológica y logística de las tiendas. Las principales iniciativas proyectadas incluyen:

Digitalización: Implementación de plataformas para realizar pedidos en tiempo real.

Analítica de datos: Uso de información para recomendar portafolios eficientes y personalizados.

Reabastecimiento ultrarrápido: Modelos logísticos en el Valle de Aburrá para responder a los picos de demanda los fines de semana y evitar ventas perdidas.

Experiencia del cliente: Creación de espacios de consumo responsable dentro de los locales para aumentar el tiempo de permanencia de los clientes.

“Detrás de cada mostrador hay una historia de esfuerzo, de abrir temprano y conocer al cliente por su nombre. No son solo aliados comerciales, son socios que caminan con nosotros”, concluyó la compañía, reafirmando que los tenderos siguen siendo, indiscutiblemente, el corazón de los barrios antioqueños.