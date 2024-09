Londres, 5 dic (EFE).- Erik Ten Hag, técnico del Manchester United, aseguró que cuenta con el apoyo de sus futbolistas, pese a los rumores en los últimos días de que ha perdido la confianza del vestuario debido al estilo de juego y a los últimos resultados.

Esas historias provocaron que el United vetara a cuatro periodistas de asistir a la última rueda de prensa del holandés, ya que el club inglés considera que no les consultaron antes de publicarlas.

"Sí, estoy seguro", dijo Ten Hag al ser preguntado sobre si cuenta con el respaldo del vestuario. "Lo puedes ver en la remontada contra el Brentford, los partidos contra el Burnley, el Fulham… Cuando el equipo ha podido, ha demostrado un gran carácter, gran determinación, resiliencia, así que estamos juntos. No puedes jugar así sin unidad", afirmó Ten Hag.

Sobre los futbolistas descontentos, Ten Hag comentó que en todo equipo hay "jugadores que no juegan y no están contentos", pero que tienen que esperar su oportunidad y esperar.

"No hay problemas", añadió Ten Hag, que tiene apartado por indisciplina desde hace varios meses a Jadon Sancho.

"Siempre escucho a mis futbolistas y les doy la oportunidad de que me digan si tienen una opinión diferentes. Quizás uno o dos lo hayan hecho, pero en general la mayoría quiere jugar así, proactivos, dinámicos, con valentía. Puedes ver que los jugadores están conmigo por las actuaciones ante Everton y Galatasaray. Estamos mejorando y no podemos hacer goles como ante el Everton si los jugadores no creen en ello".

Por: EFE