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    ¡Temporal en el sur del Valle de Aburrá! Fuerte vendaval y granizada destechan viviendas en Caldas

    La fuerza de las ráfagas de viento fue tal que varias viviendas resultaron con los techos completamente desprendidos

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Temporal en el sur del Valle de Aburrá! Fuerte vendaval y granizada destechan viviendas en Caldas

    Resumen: De acuerdo con la red pluviométrica, el mayor acumulado de precipitación de toda la jornada se registró en el sector de La Valeria (Caldas),

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La tarde de este domingo 12 de abril se convirtió en una pesadilla para los habitantes del municipio de Caldas y otras localidades del sur del Valle de Aburrá. Un violento vendaval, acompañado de una intensa granizada, dejó a su paso múltiples afectaciones estructurales y momentos de terror entre la comunidad.

    Según los primeros reportes de los organismos de socorro y la ciudadanía, la fuerza de las ráfagas de viento fue tal que varias viviendas resultaron con los techos completamente desprendidos. Además, algunas estructuras colapsaron parcialmente al no resistir el embate del temporal.

    El recorrido de la tormenta

    El fenómeno meteorológico tuvo una duración aproximada de tres horas (entre la 1:05 p. m. y las 4:10 p. m.) y su evolución fue monitoreada de cerca por las autoridades ambientales. Este fue el comportamiento del sistema:

    El inicio: El evento comenzó con la formación de un núcleo de lluvia de alta intensidad sobre los municipios de Envigado y Sabaneta. Rápidamente, este sistema se expandió abarcando gran parte de Envigado y el suroriente del Distrito de Medellín.

    El golpe a Caldas: Hacia la 1:20 p. m., se registró la formación de un nuevo núcleo de precipitaciones de alta intensidad directamente sobre Caldas. La unión de ambos sistemas generó lluvias de intensidades moderadas a altas en todo el sur del Valle.

    Desplazamiento: Posteriormente, las lluvias se movieron hacia el noroccidente, propagándose hacia el sur y occidente de Medellín.

    Disipación: El temporal disminuyó su fuerza gradualmente hasta disiparse por completo a las 4:10 p. m.

    De acuerdo con la red pluviométrica, el mayor acumulado de precipitación de toda la jornada se registró en el sector de La Valeria (Caldas), alcanzando un máximo de 40.89 mm, una cantidad de agua considerable para el corto periodo de tiempo en que cayó.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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