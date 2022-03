Por primera vez, telescopio James Webb captó una estrella nítida

El telescopio espacial James Webb ha dado la tan esperada imagen nítida, pudo capturar esta impresionante imagen de la luz de las estrellas. La imagen fue tomada a través del telescopio más potente de la historia.

La NASA mostró nuevas imágenes del Telescopio Espacial James Webb confirmando así una correcta alineación y de que todos los parámetros ópticos funcionan tan bien como pueden.

«Aunque faltan meses para que Webb finalmente pueda ofrecer su nueva visión del cosmos, lograr este hito significa que el equipo confía en que el sistema óptico de Webb, el primero de su tipo, está funcionando lo mejor posible», dijo la NASA en un comunicado.

While the purpose of Webb’s latest image was to focus on a bright star and evaluate the alignment progress, Webb’s optics are so sensitive that galaxies and other stars can be seen in the background. Watch this video for an in-depth explanation of how the image was created! pic.twitter.com/tL2vJUeLKl

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) March 16, 2022