¡Telemundo «banderea» a Petro! Video contra Daniel Noboa resultó ser un ‘deepfake’ generado con IA

Resumen: Una vez que Telemundo se contactó directamente con el presidente Petro para consultarle si era consciente de la falsedad del material antes de compartirlo, el mandatario procedió a eliminar la publicación de su perfil. Augusto Cubides, secretario de Comunicaciones de la Presidencia de Colombia, se pronunció al respecto aclarando que la cuenta de X de Gustavo Petro es manejada "de manera directa y exclusiva" por el propio mandatario

Minuto30.com .- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se vio envuelto en una fuerte controversia digital este lunes tras compartir en su cuenta de X un video que resultó ser completamente falso. La cadena estadounidense Noticias Telemundo salió al paso para desmentir la publicación, confirmando que se trata de un deepfake manipulado con Inteligencia Artificial para atacar al mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa.

¿Qué mostraba el video falso?

La publicación simulaba ser una emisión legítima del programa Noticias Telemundo Ahora. En las imágenes manipuladas, aparecían los presentadores Damià Bonmatí y Claudia de la Fuente informando que el líder criminal ecuatoriano William Joffre Alcívar Bautista, alias ‘El Negro Willy’, aseguraba haber financiado la campaña presidencial de Daniel Noboa en 2023.

Las pruebas que dejaron en evidencia el montaje

Tras la viralización del clip, Telemundo aclaró que dicho reporte nunca existió y que se tomó la base de una transmisión auténtica del pasado 23 de marzo para alterar su contenido. La cadena estadounidense expuso las evidentes fallas de la Inteligencia Artificial en el video:

El logo fallido: En las pantallas de fondo del set de grabación, en lugar del logo oficial de la cadena, la IA generó un texto distorsionado que decía “Noticias Telefarinoo”.

El acento equivocado: En el audio manipulado, a la presentadora Claudia de la Fuente se le escucha hablando con un marcado acento español, cuando en la vida real la periodista es de nacionalidad mexicana.

Análisis forense: Noticias Telemundo sometió el clip a la plataforma DeepFake-O-Meter (de la Universidad de Buffalo). El sistema arrojó un contundente 99.7% de probabilidad de que el material fue generado con inteligencia artificial.

La reacción de Petro y la Presidencia

Una vez que Telemundo se contactó directamente con el presidente Petro para consultarle si era consciente de la falsedad del material antes de compartirlo, el mandatario procedió a eliminar la publicación de su perfil.

Por su parte, Augusto Cubides, secretario de Comunicaciones de la Presidencia de Colombia, se pronunció al respecto aclarando que la cuenta de X de Gustavo Petro es manejada “de manera directa y exclusiva” por el propio mandatario, y que todo lo que allí se publica obedece estrictamente a su “esfera personal”.

Finalmente, Marta Planells, vicepresidenta de Noticias Digitales de Telemundo, fue enfática en su rechazo: “El video que el presidente de Colombia difundió no es real (…) Las imágenes están alteradas con inteligencia artificial y su contenido no es resultado del trabajo de los periodistas de Noticias Telemundo”.