El Llamado será una historia cautivadora de jugadoras colombianas que luchan por hacer realidad el sueño de llegar al fútbol profesional en un mundo deportivo diseñado por y para los hombres.

Este 4 de marzo Yimara Rojas, Shara Sofía Córdoba, Kiara Michel Ruiz Cuesta y las demás protagonistas, integrantes del semillero del Club Formas Íntimas, te contarán detalles del documental en la presentación que harán al público a partir de las 5:00 p.m. en el Parque de Banderas del estadio Atanasio Girardot. El resto de la serie, que ratifica que las canchas son fuente de inspiración y fábricas de alegrías para las mujeres que con su talento, gambetas y goles se encargan de demostrar que el fútbol no tiene género, se podrá apreciar desde el 8 de marzo a partir de las 7:30 p.m. por Telemedellín.

«Yo sentí el llamado del balón desde muy pequeña, mis padres cuentan que yo veía un balón y me iba detrás de él . No me gustaba perder y siempre los pelados, como sabían que no me gustaba perder, se burlaban . Yo era una niña muy inquieta que siempre buscaba algo para chutar, lo que fuera, una tapa o un tarro». Expresa Manuela, una de las protagonistas.

