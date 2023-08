Acusan a Tekashi 6ix9ine de serle infiel a Yailin La Más Viral ¿Será cierto?

Se viraliza un rumor en redes sociales sobre una supuesta infidelidad de Tekashi a Yailin La Más Viral.

El rumor que gira en redes se trata de Tekashi, quien estaría escribiéndole a una modelo de Onlyfans e influencer cubana.

La modelo Sheyla Fong es una influencer que cuenta con un millón de seguidores en Instagram, la cual aseguró que el cantante le estaría escribiendo mensajes privados.

En una historia de Instagram, la modelo mencionó: “No tengo nada en contra de la dominicana, tampoco en contra de sus fanáticos… me han llamado para entrevista hasta en medios internacionales, pero no he aceptado por la misma razón de que no tengo ni quiero tener problemas con ella”.

Está declaración se da en medio del romance y la unión que han mostrado al público Yailin La Más Viral y Tekaschi.

Sin embargo, lo que elaboró el abejero fue la finalización del mensaje de la modelo “Él aún sigue llamándome y escribiéndome pero no me meto con relaciones bonitas como la de ellos”, señaló.

Algunos de las recciones de los internautas fueron: «Yailim aguanta eso y más x el dinero jajajajaja no lo duden eso a ella no le afecta en nada», «Di mi nombre si quieres fama», «Y eso q no quiere problemas…».

