[VIDEO] “No vuelva”: Técnico de Envigado tuvo picante cruce con un periodista

in

Luego del empate 1-1 entre Unión Magdalena y Envigado FC, el pasado domingo 5 de febrero, la rueda de prensa se tornó pesada debido al cruce entre el director técnico del cuadro antioqueño, Alberto Suárez y un periodista local, el cual le cuestionó al DT el «pobre» fútbol de su equipo.

El comunicador recriminó al entrenador por comentarios sobre el estado de la cancha en Santa Marta y el tema arbitral, y le preguntó a qué jugaba Envigado, afirmando que era la peor versión que había visto en la historia. El estratega no tuvo pelos en la lengua para responderle.

«Profe es pobre hablar de la cancha y de los árbitros. Hoy vi el Envigado más pobre de su historia, más pobre que el Unión. Una entrada vale 90, la más cara, la otra vale 70. La gente viene un domingo a ver un partido aburrido», expresó el samario.

Después aprovechó para recordarle el descenso con Unión en 2005 y le preguntó si tenía «resentimiento» con Santa Marta desde ese momento. Es de recordar que Suárez firmó el segundo descenso del club el 29 de octubre de 2005, tras perder contra Deportivo Pereira 3-0.

«Es tan pobre el fútbol y el Unión también como algunos periodistas. Contra Santa Marta no tengo nada, aquí fui feliz. Segundo, si tu equipo es pobre es problema tuyo y de tu equipo, no mío. La pobreza mía la administro para algún día ser rico. Respeto y si usted cree que es muy pobre el espectáculo, lo invito a que no vuelva, sencillo», respondió de forma contundente el técnico.

Más noticias de Deportes