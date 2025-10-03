Técnico campeón de Sudamericana calienta motores para llegar a Atlético Nacional

Resumen: El equipo colombiano Atlético Nacional está intensificando las negociaciones con el entrenador español Miguel Ángel Ramírez, conocido por ganar la Copa Sudamericana 2019 con Independiente del Valle, lo que lo convirtió en el primer español en obtener un título CONMEBOL. El club verdolaga se siente atraído por su idea de juego y su habilidad en la gestión de nómina, habiendo encontrado puntos de acuerdo tanto en el proyecto deportivo como en lo económico. Aunque el club es consciente de que Ramírez, cuya trayectoria incluye pasos por la cantera española, la Aspire Academy en Catar y equipos como Internacional de Brasil, Charlotte F. C. y recientemente el Real Sporting de Gijón, tiene un historial de corta duración en la mayoría de los equipos que ha dirigido, Atlético Nacional parece dispuesto a apostar por su metodología y experiencia en el continente para definir a su nuevo técnico.
Atlético Nacional ha intensificado los contactos con el técnico español Miguel Ángel Ramírez, ganador de la Copa Sudamericana 2019 con el Independiente del Valle de Ecuador.
La posible llegada del estratega se basa en puntos de acuerdo tanto en el proyecto deportivo como en la parte económica, destacando su idea de juego y su habilidad para la gestión de nómina.
Ramírez, el primer entrenador español en ganar un título Conmebol, ha llamado la atención del club verdolaga, a pesar de que la dirigencia sigue de cerca un patrón en su trayectoria: el técnico no ha durado más de un año en la mayoría de los equipos que ha dirigido.
El recorrido de Ramírez en los banquillos comenzó en las categorías inferiores de España, pasando cerca de ocho años en la U. D. Las Palmas y también por el Deportivo Alavés.
Su experiencia se enriqueció en la Aspire Academy de Catar, donde se enfocó en el desarrollo de talentos, trabajando en el fútbol base y como asistente en la selección catarí sub-19 y seleccionador sub-14.
Su salto a la élite fue en Independiente del Valle de Ecuador, donde inicialmente fue Director de Fútbol Base. Asumió la dirección técnica en mayo de 2019 y logró el hito de la Copa Sudamericana.
Tras su éxito en Ecuador (2019-2020), el técnico tuvo breves experiencias en el Internacional de Brasil (2021) y en la MLS con el Charlotte F. C. (2021-2022).
Más recientemente, dirigió al Real Sporting de Gijón (2023-2024), y tuvo cortos pasos por el Al-Wakrah en Catar (2024) y el Real Zaragoza en la Segunda División española (finales de 2024 a inicios de 2025).
Con estos acercamientos, Atlético Nacional busca definir a su nuevo entrenador, apostando por la metodología y la experiencia de un técnico que ya sabe lo que es ser campeón en el continente.
Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.