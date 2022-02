«Empiezo a pensar que el técnico de Colombia es hincha del Celtic» En Escocia están molestos por la no participación de Morelos con la tricolor

El «búfalo» Alfredo Morelos es un ídolo en Escocia para toda la afición del Rangers, donde el goleador de Cereté fue convocado a la selección Colombia tras el gran nivel mostrado en el cierre del año con el conjunto azul, pero sorpresivamente Reinaldo Rueda no lo tuvo en cuenta en ninguno de los dos compromisos con Perú y Argentina, nisiqueira como suplente.

Ante la ausencia del jugador con la camiseta tricolor, varios fanaticos de los Gers se pronunciaron por las redes y cuestionaron si acaso el técnico Reinaldo Rueda era hincha del Celtic, clásico rival del Rangers y con quién de hecho estan peleando la parte alta de la tabla.

La furia azul llegó justamente por que el «búfalo» no podrá estar en el cruce de ambos equipos de la fecha 22 de la Scotish Premier League debido a la convocatoria en la cual no juego, pero si se perdera un partido bastante importate para el equipo.

El Rangers es actualmente primero de la liga con 56 puntos y escoltado por el Celtic quién posee 54, por lo que una derrota del conjunto azul hoy en su visita a la casa verde significaría perder la punta del campeonato automaticamente.

«Entonces, ¿un equipo que no ha marcado en 6 partidos deja fuera de la convocatoria a un goleador? Y sigue jugando con los mismos muchachos que constantemente no logran anotar», fueron otra de las intrigas de los hinchas azules referente a la participación de Morelos.

La vuelta del goleador Alfredo Morelos con el Rangers sería el 6 de febrero ante el Hearts.

So a team that hasn't scored in 6 games keeps an inform striker out of the squad? And keeps playing the guys on past reputations that constantly fail to score , he's getting sacked after this one if he doesn't win it

— CmC (@CMC77304892) February 1, 2022