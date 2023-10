Tebas urge a clubes modestos a «pelear» por tener voz en una UEFA «secuestrada» por ricos

in

Bruselas, 11 oct (EFE).- El presidente de LaLiga, Javier Tebas, urgió hoy a los clubes modestos de Europa a organizarse rápido en torno a la recién creada Unión Europea de Clubes y "pelear" para tener voz en una UEFA que está "secuestrada" por los clubes ricos a los que representa la Asociación Europea de Clubes (ECA),

"La UEFA está secuestrada por esta élite de la que hablamos que dirige la ECA", plataforma que lidera el presidente del París Saint-Germain (PSG), el catarí Nasser Al Khelaifi, dijo hoy Tebas en el Foro de Fútbol Profesional, un evento organizado en Bruselas por la Unión de Clubes Europeos.

Ese órgano, creado hace seis meses y arropado por la Comisión Europea, cuenta con unos 102 clubes de 32 países (entre ellos 24 españoles, 9 ingleses, 2 alemanes y 4 italianos), según los datos ofrecidos por los organizadores, y busca convertirse en la voz de los clubes modestos para que tengan más peso en la gobernanza del fútbol europeo.

"La forma de liberar de ese secuestro a la UEFA es la Unión Europea de Clubes", asociación impulsada por LaLiga que "si no está fuerte en semanas, pase lo que pase, el futuro del fútbol europeo será muy negro".

Tebas se refería en ese comentario a la respuesta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUJE) en respuesta a un tribunal de Madrid sobre la Superliga, que no tiene oficialmente fecha prevista pero se espera antes de que acabe el año.

El presidente de LaLiga, jurista de formación, entiende que esa sentencia puede ir en dos direcciones: "que le den algo de apertura al juzgado de Madrid para que dé soporte a la Superliga o que no".

"Pero ocurra lo que ocurra" se puede anticipar "lo que pasará después", que será bien una reforma del modelo de gobernanza del fútbol europeo o bien que las cosas sigan como hasta ahora, por lo que en ambos casos los clubes modestos necesitan organizarse para tener fuerza y ser combativos, consideró.

En declaraciones a EFE, Tebas subrayó que "que pase lo que pase (…), la voluntad política de la Unión Europea ya está decidida, que es en contra de la Superliga", y aludió a una resolución contraria a ese proyecto aprobada por el Parlamento Europeo por 597 votos a favor, 36 en contra y 55 abstenciones.

Apeló también al rechazo de la Comisión Europea al proyecto de la Superliga y a la presencia en el evento en Bruselas del eurodiputado socialista español Ibán García del Blanco, vicepresidente del Grupo de Deportes de la Eurocámara, quien dijo que "el fútbol no va sólo de los grandes clubes, sino de todos los clubes".

"Esta asociación tiene ya que ser fuerte. Y estamos hablando de semanas" porque "ahí se abrirá un camino" para debatir y cambiar el modelo de gobernanza y conseguir un modelo en el que la UEFA acepte como interlocutores a los clubes modestos, no sólo a la ECA como ahora.

La ECA representa a clubes de la envergadura del Atlético de Madrid, el Sevilla, el AC Milán, el Ajax de Amsterdam, el Mónaco, la Roma o el Arsenal, pero no a otros más modestos como la Unión Saint-Gilloise belga, el Fullham inglés o el Bohemians irlandés, presentes estos últimos en el evento de Bruselas.

Tebas reclamó que esa representatividad que reivindica respete la lógica de "un club, un voto" y aclaró que sus palabras no son "un ataque a la UEFA como institución", sino a algunas de sus decisiones y a su "pasividad" porque la UEFA tenía que haber dicho "basta ya".

El gestor de la liga española aludió, en concreto, a la modificación de los calendarios nacionales para insertar en la temporada el Mundial de Clubes y también al Memorando de Entendimiento recientemente firmado entre la ECA y la UEFA, que señala "que la ECA es la única representante de los clubes de Europa", dijo.

"Aparte de ser mentira (…), ¿qué problema hay en que haya otras asociaciones? ¿Es que tienen cuernos y rabo?", se preguntó el presidente de LaLiga, quien aseguró que en las últimas semanas ha habido grandes presiones de la ECA a los clubes modestos para minar el desarrollo de la Unión Europea de Clubes.

"Hay miedo a que crezca", resumió.

Tabas criticó también cómo la UEFA aplica el "juego limpio financiero" y consideró que "tiene que haber un control de auditoría externo" porque "cada día hay más incredulidad".

Puso el ejemplo del PSG, que ahora preside la ECA, que "para resolver su cuenta de resultados vende jugadores, por 45 millones de euros, a equipos de Catar donde van 2.000 jugadores al campo. Ha vendido tres. Casualmente a Catar…"

"Un club, un voto. Busquemos influencia y busquémosla ya", insistió Tebas.

El presidente de LaLiga se abrió también a la posibilidad de establecer un techo salarial a nivel europeo, como había reclamado antes en el mismo foro el director general de Osasuna, Fran Canal, y lanzó la cifra por club de "300 o 350 millones de euros, que ya es mucho".

"No hay que quitar el sueño a aquel inversor… pero que ese sueño no destruya la realidad de muchos clubes", agregó Tebas, quien concluyó diciendo que "las batallas se ganan peleándolas, no tomando té en el salón".

Por: EFE