Tebas: «Ni Javier Tebas ni LaLiga quieren controlar la federación»

Madrid, 11 sep (EFE).- Javier Tebas, presidente de LaLiga, se refirió a la dimisión de Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), y aseguró que ni él ni el organismo que dirige quieren hacerse con el control federativo.

"Deseo cambios. Hay muchas sinergias entre LaLiga y la Federación. Que quede muy claro, ni Javier Tebas ni LaLiga quieren controlar la federación. Es un argumento que sirvió al presidente Rubiales para mantener unida a su gente, pero no es así. Ni queremos, ni tenemos tiempo, ni es nuestra ambición. Deseamos que esta relación genere las sinergias para seguir creciendo y no sean un elemento de confrontación", dijo.

"Deben ser las territoriales quienes marquen el camino de lo que se espera. No tengo ningún candidato ni el fútbol profesional me consta que lo tenga. Los que han estado con Rubiales deben decidir el camino de la federación. No es solo tener un presidente sino cómo se tiene que gestionar aquello, estilos, qué relaciones tiene con el fútbol profesional y aficionado… no vamos a buscar candidatos, porque no es nuestro cometido", declaró.

Por: EFE